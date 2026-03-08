विकतची कशाला? घरीच बनवा हॉटेलसारखी शाही झणझणीत चिकन तंदूरी बिर्याणी!

Aarti Badade

बिर्याणीचा राजा - तंदूरी बिर्याणी

चिकन बिर्याणी आणि त्यातही ज्यूसी तंदूरी चिकनचा स्वाद म्हणजे खवय्यांसाठी पर्वणीच! पाहा ही स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी.

Chicken Tandoori Biryani

|

Sakal

चिकनचे पहिले मॅरीनेशन

अर्धा किलो चिकन लेग पीस स्वच्छ धुवून त्यांना खोल काप द्या, त्यानंतर मीठ आणि लिंबू रस चोळून १० मिनिटे बाजूला ठेवा.

Chicken Tandoori Biryani

|

Sakal

मसाल्यांचे दुसरे मॅरीनेशन

दह्यात आले-लसूण पेस्ट, जिरे पूड, धने पूड, हळद, तिखट आणि गरम मसाला मिसळून चिकनला किमान २ तास लावून ठेवा.

Chicken Tandoori Biryani

|

Sakal

चिकन रोस्ट करण्याची पद्धत

कढईत चिकन सॉफ्ट शिजवून घ्या आणि नंतर गॅसवर जाळी ठेवून चिकन पीस चांगले रोस्ट करा, जेणेकरून त्याला तंदूरी चव येईल.

Chicken Tandoori Biryani

|

Sakal

चटपटीत ग्रेव्ही तयार करा

तेलात खडा मसाला, कांदा, आले-लसूण पेस्ट आणि टोमॅटो परतून घ्या; त्यानंतर त्यात दही आणि बिर्याणी मसाला टाकून तेल सुटेपर्यंत शिजवा.

Chicken Tandoori Biryani

|

Sakal

बिर्याणी राईस बनवणे

भिजवलेला बासमती तांदूळ खडा मसाला आणि शहाजिरे टाकून दीडपट पाण्यात ७०-८०% शिजवून मोकळा करून घ्या.

Chicken Tandoori Biryani

|

Sakal

कोळशाचा 'स्मोकी' फ्लेवर

ग्रेव्हीत चिकन टाकून त्यावर गरम कोळसा आणि तूप टाकून ५ मिनिटे झाकून ठेवा, यामुळे बिर्याणीला अस्सल तंदूरी सुगंध येईल.

Chicken Tandoori Biryani

|

Sakal

बिर्याणीला 'दम' देण्याची पद्धत

पातेल्यात ग्रेव्ही आणि भाताचे थर लावून वरून कोथिंबीर, तळलेला कांदा आणि तूप सोडा; तव्यावर १५-२० मिनिटे मंद आचेवर 'दम' द्या!

Chicken Tandoori Biryani

|

Sakal

हॉटेलला टक्कर देणारी काजू करी! घरच्या घरी मिळवा शाही चव

Kaju Curry recipe

|

sakal

येथे क्लिक करा