विकतची कशाला? घरीच बनवा हॉटेलसारखी शाही झणझणीत चिकन तंदूरी बिर्याणी!

चिकन बिर्याणी आणि त्यातही ज्यूसी तंदूरी चिकनचा स्वाद म्हणजे खवय्यांसाठी पर्वणीच! पाहा ही स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी.
अर्धा किलो चिकन लेग पीस स्वच्छ धुवून त्यांना खोल काप द्या, त्यानंतर मीठ आणि लिंबू रस चोळून १० मिनिटे बाजूला ठेवा.
दह्यात आले-लसूण पेस्ट, जिरे पूड, धने पूड, हळद, तिखट आणि गरम मसाला मिसळून चिकनला किमान २ तास लावून ठेवा.
कढईत चिकन सॉफ्ट शिजवून घ्या आणि नंतर गॅसवर जाळी ठेवून चिकन पीस चांगले रोस्ट करा, जेणेकरून त्याला तंदूरी चव येईल.
तेलात खडा मसाला, कांदा, आले-लसूण पेस्ट आणि टोमॅटो परतून घ्या; त्यानंतर त्यात दही आणि बिर्याणी मसाला टाकून तेल सुटेपर्यंत शिजवा.
भिजवलेला बासमती तांदूळ खडा मसाला आणि शहाजिरे टाकून दीडपट पाण्यात ७०-८०% शिजवून मोकळा करून घ्या.
ग्रेव्हीत चिकन टाकून त्यावर गरम कोळसा आणि तूप टाकून ५ मिनिटे झाकून ठेवा, यामुळे बिर्याणीला अस्सल तंदूरी सुगंध येईल.
पातेल्यात ग्रेव्ही आणि भाताचे थर लावून वरून कोथिंबीर, तळलेला कांदा आणि तूप सोडा; तव्यावर १५-२० मिनिटे मंद आचेवर 'दम' द्या!
