हॉटेलला टक्कर देणारी काजू करी! घरच्या घरी मिळवा शाही चव

काजू करी म्हणजे शाकाहारी जेवणातील एक शाही डिश. हॉटेलसारखी परफेक्ट ग्रेव्ही आणि चव घरी कशी मिळवायची? चला जाणून घेऊया ही सोपी पद्धत.
यासाठी १/२ वाटी काजू, कांदा-टोमॅटो, आलं-लसूण पेस्ट, काश्मिरी लाल तिखट, गरम मसाला, धणे-जिरे पूड आणि खडे मसाले (वेलची, मिरी, दालचिनी) तयार ठेवा.
कढईत थोडे तेल गरम करा आणि त्यात काजू हलके सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या. तळलेले काजू बाजूला काढून ठेवा, यामुळे भाजीला छान कुरकुरीतपणा येतो.
त्याच तेलात जिरे, काळी मिरी, दालचिनी आणि वेलची टाकून परता. त्यानंतर चिरलेला कांदा घालून तो गुलाबी रंगावर येईपर्यंत छान भाजून घ्या.
कांदा परतून झाल्यावर त्यात टोमॅटो प्युरी घाला. सोबतच, अर्धा तास भिजवलेल्या काजूंची मिक्सरवर पेस्ट करून ती ग्रेव्हीत मिसळा; यामुळे भाजीला हॉटेलसारखा दाटपणा येईल.
मिश्रणाला तेल सुटू लागल्यावर त्यात हळद, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला आणि काश्मिरी लाल तिखट घाला. थोडं पाणी टाकून मसाल्यांचा कच्चेपणा जाईपर्यंत परता.
आता तुम्हाला हव्या असलेल्या घनतेनुसार (Consistency) पाणी आणि चवीनुसार मीठ घाला. ग्रेव्हीला एक चांगली उकळी येऊ द्या.
उकळी आल्यावर तळलेले काजू घाला आणि १० मिनिटे मंद आचेवर शिजवा. वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून गरमागरम तवा रोटी किंवा नानसोबत सर्व्ह करा!
