Chikoo Shake Benefits : चिकू शेक पिण्याचे काय आहेत फायदे? त्वरित ऊर्जा मिळते

Sandeep Shirguppe
चिकू नैसर्गिक गोडवा, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध असलेले फळ आहे.
Chikoo Shake Benefits
esakal
दूधासोबत तयार केलेला चिकू शेक योग्य प्रमाणात घेतल्यास अनेक फायदे मिळू शकतात.
Chikoo Shake Benefits
esakal
चिकूमध्ये नैसर्गिक साखर (फ्रक्टोज व सुक्रोज) भरपूर असते.
Chikoo Shake Benefits
esakal
चिकूमधील फायबर पचनक्रिया सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत करू शकते.
Chikoo Shake Benefits
esakal
दुधातील कॅल्शियम आणि चिकूमधील फॉस्फरस व मॅग्नेशियम हाडे आणि दात मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.
Chikoo Shake Benefits
esakal
चिकूमध्ये व्हिटॅमिन C आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराला संसर्गांपासून संरक्षण देण्यास मदत करतात.
Chikoo Shake Benefits
esakal
फायबर आणि पोटॅशियममुळे रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास आणि हृदयाच्या आरोग्याला आधार मिळू शकतो.
Chikoo Shake Benefits
esakal
अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यास आणि पेशींचे नुकसान कमी करण्यास मदत करतात.
Chikoo Shake Benefits
esakal
Betel Leaf After Meals
esakal