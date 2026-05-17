लहान मुलांमध्ये किडनीच्या कॅन्सरची दिसतात 'ही' प्रमुख लक्षणे!

Aarti Badade

मुलांमधील दुर्मिळ 'विल्म्स ट्यूमर'

लहान मुलांमध्ये आढळणाऱ्या किडनीच्या कॅन्सरला वैद्यकीय भाषेत 'विल्म्स ट्यूमर' म्हटले जाते. हा आजार प्रामुख्याने २ ते ५ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसून येतो.

Childhood Kidney Cancer

|

Sakal

सर्वात मुख्य लक्षण: पोटात सूज किंवा गाठ

पहिले लक्षण म्हणजे मुलाच्या पोटात अचानक आलेली सूज किंवा गाठ. अनेकदा अंघोळ घालताना किंवा खेळताना पालकांना ही गाठ जाणवते. सुरुवातीला यात कोणतीही वेदना होत नाही.

साधी पोटाची समस्या समजण्याची चूक

अनेक पालक या गाठीला बद्धकोष्ठता किंवा साधी पोटफुगी समजून दुर्लक्ष करतात. सूज किंवा कडकपणा कायम राहत असेल, तर ती साधी समस्या नसून ट्यूमरचा संकेत असू शकतो.

कारणाशिवाय वारंवार येणारा ताप

हवामान बदल किंवा व्हायरल संसर्गाशिवाय जर मुलाला सतत किंवा वारंवार ताप येत असेल, तर ते चिंतेचे कारण असू शकते. मुलांमध्ये थकवा, भूक न लागणे आणि सतत अशक्तपणा जाणवतो.

लघवीतून रक्त येणे

मुलांच्या लघवीतून रक्त येणे किंवा लघवीचा रंग किंचित गुलाबी दिसणे हे एक गंभीर लक्षण आहे. अनेकदा याला साधे युरिन इन्फेक्शन समजले जाते, परंतु तपासणी करणे गरजेचे आहे.

कंबरेच्या बाजूला सतत वेदना

काही मुलांना धावताना किंवा खेळताना पोटात किंवा कंबरेच्या मागच्या बाजूला सतत वेदना होतात.

आकार

ट्यूमरचा आकार वाढून किडनीवर दबाव पडल्यामुळे काही दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये लहान मुलांचा रक्तदाब (High BP) देखील वाढतो.

वेळेत निदान झाल्यास आजार बरा होतो!

लक्षणे सुरुवातीला अतिशय सौम्य असतात. पालकांनी मुलांच्या शरीरातील बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवल्यास हा आजार ९० टक्क्यांपर्यंत पूर्णपणे बरा होऊ शकतो.

