उष्णतेचा त्रास होईल दूर! उन्हाळ्यात खा 'हे' 6 पदार्थ, पोटाला मिळेल थंडावा!

Aarti Badade
तीव्र उष्णतेमुळे उद्भवणाऱ्या गॅस, अपचन, ॲसिडिटी आणि पोटदुखी या समस्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आहारात योग्य बदल करणे गरजेचे आहे.
दही पोटाला त्वरित थंडावा देते आणि त्यातील चांगले बॅक्टेरिया (Probiotics) गॅस व अपचनाच्या समस्येपासून आराम मिळवून देतात.
केळी पोटासाठी अतिशय आरामदायी असून, त्यातील फायबर आणि पोटॅशियम पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण प्रचंड जास्त असल्याने ती शरीराला हायड्रेटेड ठेवते आणि पोटातील जळजळ शांत करते.
कलिंगड शरीरातील पाण्याचे संतुलन राखते, तर पपईतील 'पेपेन' एन्झाईम बद्धकोष्ठता व गॅस कमी करून आतड्यांचे आरोग्य सुधारते.
नारळ पाणी शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन अचूक राखते, डिहायड्रेशन रोखते आणि पोटाला नैसर्गिक थंडावा प्रदान करते.
उन्हाळ्यात पोटाचे आरोग्य जपण्यासाठी रोजच्या आहारात या थंड आणि रसदार पदार्थांचा समावेश नक्की करा.
