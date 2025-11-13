लहान मुलांचे डोळे ठेवा निरोगी! नेत्रतज्ज्ञ पूजा कुलकर्णींच्या 6 खास टिप्स फॉलो करा

मुलांना चष्मा लागू नये यासाठी काय करावं?

डिजिटल युगात मुलांचे डोळे सुरक्षित ठेवण्यासाठी नेत्रतज्ज्ञ पूजा कुलकर्णी यांच्या महत्वाच्या टिप्स जाणून घ्या.

डोळ्यांची तपासणी कधी करावी?

बाळ जन्मल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत पहिली तपासणी आणि ३ वर्षांचे झाल्यावर पुन्हा नेत्रतपासणी करा.

स्क्रीन टाइम कमी करा

मुलांचा स्क्रीन टाइम दिवसात जास्तीत जास्त १ ते १.५ तासांपर्यंत मर्यादित ठेवा. अभ्यासासाठीच स्क्रीन वापरा.

डोळ्यांना विश्रांती द्या

प्रत्येक २० मिनिटांनी स्क्रीनपासून नजर फिरवा. हिरवळ, झाडे किंवा आकाशाकडे पाहणे डोळ्यांसाठी लाभदायक आहे.


पौष्टिक आहार द्या

गाजर, पालक, मासे, पपई, बदाम आणि आंबा यांसारखे अन्न डोळ्यांना व्हिटॅमिन A आणि ओमेगा-३ मिळवून देतात.

डोळ्यांचे व्यायाम करा

दररोज सकाळी काही मिनिटे डोळे वर-खाली, डावीकडे-उजवीकडे हलवा. डोळ्यांची स्नायूशक्ती वाढते.

पुरेशी झोप घ्या

८-१० तास झोप आवश्यक. नैसर्गिक प्रकाशात खेळल्याने दृष्टी सुधारते आणि डोळे बळकट होतात.

