न्यूमोनियाची सुरुवातीचे लक्षणे कोणती?

Monika Shinde

न्यूमोनिया

न्यूमोनिया हा फुफ्फुसांचा संसर्ग असून सुरुवातीला तो सर्दी-खोकल्यासारखा वाटतो. योग्य वेळी उपचार न घेतल्यास आजार गंभीर होऊ शकतो.

खोकला येणे

सुरुवातीला हलका खोकला, नंतर दाट, पिवळसर किंवा हिरवट कफ येऊ शकतो.

सतत थकवा जाणवणे

अगदी हलकं काम केल्यानंतरही दम लागतो.

ताप येणे

सतत हलकासा ताप येऊन अचानक जास्त वाढतो आणि घाम, थंडीही वाजून येते.

श्वास घेण्यास त्रास होणे

श्वास घेताना छातीत दुखणे. विशेषतः चालताना किंवा बोलताना श्वास लागतो.

उलटी किंवा जुलाब होणे

भूक न लागणे उलटी किंवा जुलाब सतत होते. विशेषतः लहान मुलांमध्ये आणि वृद्धांमध्ये दिसू शकते.

छातीत पाणी भरणे

जास्त आजार वाढल्यास ही स्थिती निर्माण होऊ शकते. तसेच श्वास घेताना घरघर किंवा शिटीसारखा आवाज येणे

