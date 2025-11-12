न्यूमोनियाची सुरुवातीचे लक्षणे कोणती?

Monika Shinde
न्यूमोनिया हा फुफ्फुसांचा संसर्ग असून सुरुवातीला तो सर्दी-खोकल्यासारखा वाटतो. योग्य वेळी उपचार न घेतल्यास आजार गंभीर होऊ शकतो.
सुरुवातीला हलका खोकला, नंतर दाट, पिवळसर किंवा हिरवट कफ येऊ शकतो.
अगदी हलकं काम केल्यानंतरही दम लागतो.
सतत हलकासा ताप येऊन अचानक जास्त वाढतो आणि घाम, थंडीही वाजून येते.
श्वास घेताना छातीत दुखणे. विशेषतः चालताना किंवा बोलताना श्वास लागतो.
भूक न लागणे उलटी किंवा जुलाब सतत होते. विशेषतः लहान मुलांमध्ये आणि वृद्धांमध्ये दिसू शकते.
जास्त आजार वाढल्यास ही स्थिती निर्माण होऊ शकते. तसेच श्वास घेताना घरघर किंवा शिटीसारखा आवाज येणे
