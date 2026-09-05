चीनमध्ये ४ नंबरचा मजला का नसतो? कारण ऐकून तुम्हालाही बसेल धक्का!

Shubham Banubakode

चीनमध्ये ४ नंबर गायब

चीनमधील काही इमारतींमध्ये ४ नंबरचा मजला किंवा रूम दिसतच नाही. पहिल्यांदा ऐकल्यावर ही गोष्ट थोडी विचित्र वाटते.

Why Is There No 4th Floor in China

|

esakal

१४, २४ आणि ३४ही नाही

फक्त चौथा मजलाच नाही, तर १४, २४, ३४ अशा क्रमांकांनाही काही इमारतींमध्ये मुद्दाम टाळलं जातं.

Why Is There No 4th Floor in China

|

esakal

बांधकामाची चूक नाही

हे नंबर गायब असण्यामागे इंजिनिअरिंगची चूक किंवा बांधकामातील अडचण नाही. त्यामागे चिनी लोकांची एक खास श्रद्धा आहे.

Why Is There No 4th Floor in China

|

esakal

४ नंबर का अशुभ?

चीनमध्ये अनेक लोक ४ हा अंक अशुभ मानतात. याचं मुख्य कारण चिनी भाषेतील ४ नंबरच्या उच्चाराशी जोडलेलं आहे.

Why Is There No 4th Floor in China

|

esakal

मृत्यूच्या शब्दाशी साधर्म्य

मँडरिन भाषेत ४ आणि मृत्यू या शब्दांचे उच्चार खूपच सारखे वाटतात. त्यामुळे ४ अंकाबद्दल लोकांच्या मनात नकारात्मक भावना निर्माण झाली.

Why Is There No 4th Floor in China

|

esakal

सरकारी नियम

चीन सरकारने ४ नंबरचे मजले काढण्याचा कोणताही नियम केलेला नाही. काही बिल्डर लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन नंबर टाळतात.

Why Is There No 4th Floor in China

|

esakal

मग ८ नंबरचं काय?

४ अशुभ मानला जात असला, तरी ८ नंबरला चीनमध्ये शुभ मानलं जातं. त्यामुळे लोक फोन, गाडी आणि घरासाठीही ८ पसंत करतात.

Why Is There No 4th Floor in China

|

esakal

संस्कृती

चीनमधील हा प्रकार नंबरिंगपुरता मर्यादित नसून लोकांच्या श्रद्धा आणि संस्कृतीचाही त्यावर प्रभाव आहे.

Why Is There No 4th Floor in China

|

esakal

DJ म्हणजे काय? ९९ टक्के लोकांना फुलफॉर्म माहिती नसेल...

dj fullform

|

esakal

हेही वाचा -