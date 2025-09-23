चीनमध्ये क्रिकेट लोकप्रिय का नाही ?

क्रिकेट

चीनमध्ये क्रिकेट लोकप्रिय का नाही हे लोक का खेळत नाहित क्रिकेट काय आहेत या मागची कारणं जाणून घ्या.

ऑलिंपिक स्पर्धां

चीन सरकार आपल्या खेळाडूंना ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये अधिकाधिक पदके जिंकण्यासाठी प्रोत्साहित करते. क्रिकेट हा ऑलिंपिकचा भाग नसल्याने त्याला फारसे महत्त्व दिले जात नाही.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

क्रिकेटची मुळे ब्रिटिश साम्राज्याशी जोडलेली आहेत. ज्या देशांवर ब्रिटिशांचे राज्य होते, तिथे हा खेळ लोकप्रिय झाला. चीन कधीही ब्रिटिश वसाहत नव्हता, त्यामुळे हा खेळ इथे रुजला नाही.

लोकप्रिय खेळ

चीनमध्ये टेबल टेनिस, बॅडमिंटन आणि बास्केटबॉल हे खेळ प्रचंड लोकप्रिय आहेत. हे खेळ कमी जागेत आणि कमी खर्चात खेळता येतात.

पायाभूत सुविधा

क्रिकेटसाठी खास मोठी मैदाने आणि आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा आवश्यक असतात, ज्या चीनमध्ये फार कमी आहेत.

वेगवान जीवनशैली

कसोटी क्रिकेट सामन्यांना अनेक दिवस लागतात आणि टी-२० सामने सुद्धा बराच वेळ घेतात. चीनच्या वेगवान जीवनशैलीत इतका वेळ एका खेळासाठी देणे कठीण आहे.

मर्यादित प्रसार

क्रिकेट हा जगभरातील काही ठराविक देशांमध्येच लोकप्रिय आहे, खासकरून दक्षिण आशिया, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या राष्ट्रांमध्ये.

सरकारी पाठिंबा

चीन सरकारने क्रिकेटच्या विकासासाठी पुरेसा निधी आणि संसाधने उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. क्रिकेटमध्ये चीनचा कोणताही मोठा किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध खेळाडू नाही, ज्यामुळे तरुणांना या खेळाकडे आकर्षित करण्यासाठी रोल मॉडेल उपलब्ध नाहीत.

आर्थिक गुंतवणूक

क्रिकेटमध्ये व्यावसायिक स्तरावर मोठी गुंतवणूक करावी लागते, जी चीनसारख्या देशात इतर लोकप्रिय खेळांवर केली जाते. क्रिकेटचे नियम इतर खेळांच्या तुलनेत अधिक क्लिष्ट मानले जातात, ज्यामुळे सामान्य लोकांना तो लगेच समजत नाही.

