अजबच ! इथे लग्नासाठी तरुणींना करावे लागते मुंडण, हजारो वर्षांपासून सुरु आहे परंपरा

Yashwant Kshirsagar

परंपरा

एका रिपोर्टनुसार, चीनमधील लाहू वांशिक अल्पसंख्याक समुदायातील महिला लग्नापूर्वी आपल्या डोक्याचे मुंडण करतात

Chinese marriage rituals

|

esakal

नवीन जीवनाची सुरुवात

हा विधी एका नवीन जीवनाची सुरुवात दर्शवितो, ज्यामध्ये महिला एका नवीन ओळखीसह विवाह बंधनात प्रवेश करतात.

Chinese marriage rituals

|

esakal

आयुष्यभराची वचनबद्धता

मुंडण करणे त्यांनी निवडलेल्या जोडीदाराशी आयुष्यभराची वचनबद्धता देखील दर्शवते.

Chinese marriage rituals

|

esakal

भटके

लाहू लोक सध्याच्या वायव्य चीनमधील किंघाई तलाव प्रदेशातील भटका समुदाय आहे.

Chinese marriage rituals

|

esakal

स्थलांतरण

हजारों वर्षांपूर्वी ते दक्षिणेकडे स्थलांतरित झाले आणि युनान प्रांतात स्थायिक झाले.

Chinese marriage rituals

|

esakal

लोकसंख्या

२०२१ च्या आकडेवारीनुसार, चीन मध्ये लाहू वांशिक गटाची लोकसंख्या अंदाजे ४९९,००० होती.

Chinese marriage rituals

|

esakal

आशियाई देश

थायलंड आणि व्हिएतनाम सारख्या आग्नेय आशियाई देशांमध्येही लाहू आढळतात.

Chinese marriage rituals

|

esakal

नाव

लाहू वांशिक गटाचे नाव चिनी शब्द लाओ हू पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ वाघ आहे.

Chinese marriage rituals

|

esakal

वाघाची शिकार

हे नाव त्यांच्या वाघांच्या शिकारीवरून आले आहे.

Chinese marriage rituals

|

esakal

जेवताना उचकी का लागते? 'हे' आहेत महत्त्वाचे संकेत

Causes Of Hiccup

|

esakal

येथे क्लिक करा