अजबच ! इथे लग्नासाठी तरुणींना करावे लागते मुंडण, हजारो वर्षांपासून सुरु आहे परंपरा

एका रिपोर्टनुसार, चीनमधील लाहू वांशिक अल्पसंख्याक समुदायातील महिला लग्नापूर्वी आपल्या डोक्याचे मुंडण करतात
हा विधी एका नवीन जीवनाची सुरुवात दर्शवितो, ज्यामध्ये महिला एका नवीन ओळखीसह विवाह बंधनात प्रवेश करतात.
मुंडण करणे त्यांनी निवडलेल्या जोडीदाराशी आयुष्यभराची वचनबद्धता देखील दर्शवते.
लाहू लोक सध्याच्या वायव्य चीनमधील किंघाई तलाव प्रदेशातील भटका समुदाय आहे.
हजारों वर्षांपूर्वी ते दक्षिणेकडे स्थलांतरित झाले आणि युनान प्रांतात स्थायिक झाले.
२०२१ च्या आकडेवारीनुसार, चीन मध्ये लाहू वांशिक गटाची लोकसंख्या अंदाजे ४९९,००० होती.
थायलंड आणि व्हिएतनाम सारख्या आग्नेय आशियाई देशांमध्येही लाहू आढळतात.
लाहू वांशिक गटाचे नाव चिनी शब्द लाओ हू पासून आले आहे, ज्याचा अर्थ वाघ आहे.
हे नाव त्यांच्या वाघांच्या शिकारीवरून आले आहे.
