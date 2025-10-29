जेवताना उचकी का लागते? 'हे' आहेत महत्त्वाचे संकेत

Yashwant Kshirsagar
जेवताना उचकी येणे हे खूप घाईत खाण्याचे लक्षण असू शकते.
उचकी लागणे पोटात गॅस झाल्याचे संकेत देऊ शकतात, जे अयोग्यरित्या गिळल्यामुळे होऊ शकते.
उचकी कधीकधी पोटात किंवा डायाफ्राममध्ये जळजळ निर्माण करते.
जास्त मसालेदार अन्न खाल्ल्याने देखील उचकी लागू शकते.
जर कमी पाणी पीत असाल तर हे उचकी लागणे डिहायड्रेशनचे लक्षणही असू शकते
कधीकधी तणाव किंवा चिंतेमुळे उचकी लागते.
गरम किंवा थंड पदार्थांचे अचानक सेवन केल्याने उचकी येऊ शकते.
पोटात अॅसिड रिफ्लक्समुळे देखील उचकी येऊ शकते.
वारंवार होणारी उचकी ही मज्जातंतू विकारासारख्या गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते.
जर उचकी बराच काळ येत राहिली तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे चांगले.
ही माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित आहे; कोणत्याही कृतीआधी कृपया तज्ञांचा सल्ला घ्या.
