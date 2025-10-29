जेवताना उचकी का लागते? 'हे' आहेत महत्त्वाचे संकेत

Yashwant Kshirsagar

घाईत खाणे

जेवताना उचकी येणे हे खूप घाईत खाण्याचे लक्षण असू शकते.

पोटात गॅस

उचकी लागणे पोटात गॅस झाल्याचे संकेत देऊ शकतात, जे अयोग्यरित्या गिळल्यामुळे होऊ शकते.

जळजळ

उचकी कधीकधी पोटात किंवा डायाफ्राममध्ये जळजळ निर्माण करते.

मसालेदार अन्न

जास्त मसालेदार अन्न खाल्ल्याने देखील उचकी लागू शकते.

डिहायड्रेशन

जर कमी पाणी पीत असाल तर हे उचकी लागणे डिहायड्रेशनचे लक्षणही असू शकते

तणाव

कधीकधी तणाव किंवा चिंतेमुळे उचकी लागते.

पदार्थ

गरम किंवा थंड पदार्थांचे अचानक सेवन केल्याने उचकी येऊ शकते.

अ‍ॅसिड रिफ्लक्स

पोटात अ‍ॅसिड रिफ्लक्समुळे देखील उचकी येऊ शकते.

गंभीर आजाराचे लक्षण

वारंवार होणारी उचकी ही मज्जातंतू विकारासारख्या गंभीर आजाराचे लक्षण असू शकते.

डॉक्टरांचा सल्ला

जर उचकी बराच काळ येत राहिली तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे चांगले.

सूचना

ही माहिती सामान्य ज्ञानावर आधारित आहे; कोणत्याही कृतीआधी कृपया तज्ञांचा सल्ला घ्या.

