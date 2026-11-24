Ashok Jawale
ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान ३ चिनी सर्व्हिलन्स उपग्रहांनी गुजरातच्या किनारपट्टीवरील संवेदनशील भागांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिगंतरा कंपनीच्या विश्लेषणातून समोर आले.
निंग्शिया-१४, गाओफेन-११ आणि याओगान-३० या तीन चिनी उपग्रहांची भुज, नलिया आणि जामनगर परिसरावर नजर होती.
या उपग्रहांच्या निरीक्षणाच्या कक्षेत भुज आणि नलिया येथील हवाई दलाचे तळ तसेच भारतीय नौदलाची आयएनएस सरदार पटेल आणि आयएनएस द्वारका ही महत्त्वाची ठिकाणे होती.
जामनगरमधील रिलायन्स इंडस्ट्रीजची रिफायनरी, पेट्रोकेमिकल संकुल आणि बंदर यांसारख्या महत्त्वाच्या व्यावसायिक व ऊर्जा सुविधाही या निरीक्षणाच्या कक्षेत होत्या.
निंग्शिया-१४ हा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निरीक्षण करणारा उपग्रह असून, युद्धनौका, रडार आणि हवाई संरक्षण यंत्रणांमधून बाहेर पडणारे रेडिओ सिग्नल टिपण्याची त्याची क्षमता आहे.
गाओफेन-११ उपग्रहाची पॅनक्रोमॅटिक इमेजिंग क्षमता ०.८ मीटर रिझोल्यूशनची असून, त्याद्वारे विमानतळांवरील लढाऊ विमाने आणि बंदरांमधील जहाजांच्या हालचालींचे निरीक्षण करता येते.
याओगान-३० हा सुमारे ६०० किलोमीटर उंचीवरील ३० उपग्रहांच्या समूहाचा भाग आहे; ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात याओगान-४३ 01G ने कक्षेत बदल करून भारतीय लष्करी ठिकाणांवरील निरीक्षणाचा कालावधी वाढवला.
उपग्रहाचे एक स्पष्ट छायाचित्रही सागरी हालचालींचा अंदाज देऊ शकते; मात्र चीनने ही माहिती पाकिस्तानला दिल्याचा पुरावा अहवालात जोडलेला नाही.
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