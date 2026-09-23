आंबट-तिखट चिंच-कोकम कोळंबी रस्साची अशी बनवा झटपट रेसिपी!

Aarti Badade

आंबट-तिखट चिंच कोकम कोळंबी रस्सा!

कोकणी पद्धतीने कमी साहित्यामध्ये झटपट तयार होणारा हा रस्सा जेवणाची रंगत वाढवेल.

kolambi rassa

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Sakal

कोळंबी स्वच्छ करून घ्या

कोळंबी स्वच्छ करून तीन वेळा पाण्याने धुवा आणि त्याला हळद, लाल तिखट व मीठ लावून काही वेळ मॅरीनेट करा.

kolambi rassa

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Sakal

कांदा-टोमॅटोचा मसाला तयार करा

कढईत तेल गरम करून कांदा आणि कढीपत्ता परता, त्यानंतर टोमॅटो घालून मिश्रण चांगले शिजवून घ्या.

kolambi rassa

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Sakal

मसाल्यात कोळंबी घाला

कांदा-टोमॅटोच्या मिश्रणात तिखट, हळद, धणेपूड आणि मीठ घालून मसाला तयार झाल्यावर त्यात मॅरीनेट केलेली कोळंबी मिसळा.

kolambi rassa

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Sakal

खोबरे आणि सुक्या मिरचीचे वाटण

भिजवलेल्या लाल सुक्या मिरच्या आणि ओले खोबरे मिक्सरमध्ये वाटून हे वाटण कोळंबीच्या मिश्रणात घाला.

kolambi rassa

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Sakal

चिंचेचा आंबटपणा देणार खास ट्विस्ट

रस्स्याला आवश्यक तेवढे पाणी घालून एक उकळी आणा आणि त्यात चिंचेचा गर व हिरव्या मिरचीचे तुकडे घाला.

kolambi rassa

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Sakal

कोकणी पद्धतीचा कोळंबी रस्सा!

आंबट-तिखट चवीचा हा रस्सा गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत किंवा भाकरीसोबत सर्व्ह करा.

kolambi rassa

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Sakal

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Sakal

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