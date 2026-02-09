DIY चॉकलेटपासून फोंड्यू डेटपर्यंत; असा करा पार्टनरसोबत 'चॉकलेट डे' साजरा

Anushka Tapshalkar

DIY चॉकलेट मेकिंग

घरच्या घरी DIY किट वापरून ट्रफल्स किंवा हार्ट-शेप चॉकलेट तयार करा. प्रेमातली गोडी स्वतःच्या हाताने बनवलेल्या चॉकलेटमध्ये जास्तच खुलते.

चॉकलेट फोंड्यू डेट

वितळलेली चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मार्शमॅलो आणि बिस्किट्ससह रोमँटिक फोंड्यू नाईट प्लॅन करा. साधी पण खास डेट आयडिया.

पर्सनलाइज्ड चॉकलेट गिफ्ट बास्केट

आर्टिसन चॉकलेट्स, हाताने लिहिलेला नोट आणि चॉकलेट-कोटेड वाइनसह खास हॅम्पर तयार करा.

चॉकलेट बुके ट्रेंड

फुलांच्या ऐवजी चॉकलेट्सचा बुके द्या. 2026 मध्ये ही ट्रेंडी आणि हटके गिफ्ट आयडिया लोकप्रिय आहे.

चॉकलेट-सेंटेड स्पा अनुभव

चॉकलेट फेस मास्क किंवा चॉकलेट-सुगंधित मसाजसह घरीच मिनी स्पा डे एन्जॉय करा.

चॉकलेट ट्रेझर हंट

घरात वेगवेगळ्या ठिकाणी चॉकलेट लपवून मजेशीर ट्रेझर हंट प्लॅन करा. सरप्राइझ आणि रोमँस दोन्ही मिळतील.

लोकल चॉकलेटियरला भेट

स्थानिक चॉकलेट मेकरकडून गॉरमेट आणि हँडमेड चॉकलेट्स खरेदी करा; चॉकलेट डे अधिक खास बनेल.

