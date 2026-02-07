Valentines Day 2026: Gen Z च्या प्रेमाचा Soft–Hard Launch ट्रेंड आहे तरी काय?

Anushka Tapshalkar
Gen Z मध्ये नात्याबद्दल सोशल मीडियावर सांगण्याचे नवे पद्धती लोकप्रिय होत आहेत. त्यातच Soft Launch आणि Hard Launch हे दोन शब्द ट्रेंडमध्ये आहेत.
Soft Launch म्हणजे रिलेशनशिपची हलकी झलक देणं, पण पूर्ण उघड न करणं. म्हणजे नातं आहे हे कळतं, पण व्यक्ती कोण आहे हे नाही.
पार्टनरसोबतचा फोटो, हात, सावली, मागून घेतलेला शॉट — पण चेहरा किंवा नाव नाही. Curious vibe, no confirmation.
नातं अजून नवीन असणं, प्रायव्हसी ठेवायची इच्छा किंवा “लेट्स see where this goes” असा मूड.
Hard Launch म्हणजे रिलेशनशिपची अधिकृत घोषणा. पार्टनरचा चेहरा, नाव आणि फोटो सगळं openly शेअर केलं जातं.
Couple photos, tagging, captions, reels; म्हणजे “हो, आम्ही रिलेशनशिपमध्ये आहोत” हे ठामपणे सांगणं.
Gen Z मध्ये Soft Launch म्हणजे नात्यातील mystery आणि privacy जपणं, तर Hard Launch म्हणजे स्पष्टपणे commitment दाखवणं, आणि अनेकदा रिलेशनशिपची स्टेज सोशल मीडिया launch वरूनच ठरते.
