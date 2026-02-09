Chocolate Day 2026: चॉकलेट डे' ला घरीच बनवा ब्राउन बर्फी, पार्टनर वाह वाह करतंच राहिल

चॉकलेट डे स्पेशल

चॉकलेट डेवर काही हटके करायचं असेल तर बाजारातील चॉकलेटपेक्षा घरी बनवलेली बागेश्वरची ब्राउन बर्फी उत्तम आहे. हाताने बनवलेली ही मिठाई प्रेम व्यक्त करण्याचा एक बेस्ट ऑप्शन आहे.

खास वैशिष्ट्य

बागेश्वरची ब्राउन बर्फी दिसायला चॉकलेटसारखी, पण चवीत पूर्ण देसी आणि मऊ असते. गूळ, खवा आणि तूप यांचा संगम तिला अनोखा गोडवा आणि सुगंध देतो.

साहित्य

1 कप खवा (मावा), ½ कप गूळ, 2 टेबलस्पून तूप, 2 चमचे कोको पावडर, ½ चमचा इलायची पावडर आणि 2 टेबलस्पून काजू-बदाम (चिरलेले)

मावा (खवा) भाजणे

जड तळाची कढईत तूप गरम करा. त्यात खवा टाका आणि मंद आचेवर हलवत हलका ब्राऊन होईपर्यंत भाजा. हा टप्पा बर्फीला खास चव आणि रंग देतो.

गूळ आणि कोको

भाजलेल्या खोयात गूळ मिसळा. नंतर कोको पावडर आणि इलायची टाका. मंद आचेवर सतत हलवत राहा, जेणेकरून चव कडवी होणार नाही.

ड्राय फ्रूट्स घालणे

मिश्रणात चिरलेले काजू-बदाम टाका आणि नीट मिसळा. मिश्रण पॅनला न चिकतात. घट्ट झाले की गॅस बंद करा.

काप करा

एका प्लेटला थोडे तुप लावा आणि त्यावर मिश्रण पसरवा. ते थंड होऊ द्या. त्यानंतर, चौकोनी किंवा हृदयाच्या आकाराचे काप करा.

कोको पावडर

वरून थोडा कोको पावडर शिंपडा. ही ब्राउन बर्फी खाल्ल्यावर तुम्ही पाहाल की सर्वजण कौतुक करतील.

