डायबिटीस असणाऱ्यांसाठी मध खाणे फायदेशीर की घातक?

मध हा खनिजे आणि अँटी-ऑक्सिडंट्सनी समृद्ध असा नैसर्गिक पदार्थ आहे, पण मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी तो सुरक्षित आहे का?
पांढऱ्या साखरेच्या तुलनेत मध रक्तातील साखरेच्या पातळीवर खूप कमी परिणाम करतो, त्यामुळे तो एक चांगला पर्याय मानला जातो.
मधामध्ये व्हिटॅमिन सी, लोह, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम यांसारखी महत्त्वाची जीवनसत्त्वे असतात, जी शरीरातील पेशींचे रक्षण करतात.
काही संशोधनानुसार, मर्यादित प्रमाणात मधाचे सेवन केल्यास इन्सुलिनची पातळी वाढू शकते आणि रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते.
मधातील अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म मधुमेहामुळे शरीरावर येणारी सूज कमी करण्यास मदत करतात.
साखरेपेक्षा मध जास्त गोड असतो, त्यामुळे चहा किंवा कॉफीमध्ये त्याचा वापर अत्यंत कमी प्रमाणात करणे गरजेचे आहे.
जर तुमच्या रक्तातील साखरेची पातळी आधीच खूप जास्त असेल, तर मधाचे सेवन करणे पूर्णपणे टाळावे.
बाजारात मिळणाऱ्या मधात अनेकदा साखरेचे सिरप असते; असा बनावट मध मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो.
तुमच्या शरीराची प्रकृती पाहून आणि रक्तातील साखरेचा कल ओळखूनच मधाचा आहारात समावेश करावा; यासाठी डॉक्टरांशी नक्की चर्चा करा.
कोणताही गोड पदार्थ खाण्यापेक्षा संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली मधाचा वापर करणे हाच उत्तम मार्ग आहे
