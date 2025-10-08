तुमच्या चेहऱ्यासाठी परफेक्ट कानातले कसे निवडावे?

Aarti Badade

कानातले व्यक्तिमत्त्वाची झळाळी

कानातले (Earrings) हे तुमच्या चेहऱ्यावरील सर्वात लक्षवेधी अलंकार ठरतात. योग्य निवड तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाला झळाळी देते, तर चुकीची निवड सौंदर्य कमी करू शकते.

गोल चेहऱ्यासाठी कानमंत्र

तुमचा चेहरा गोल असल्यास, लांब (Dangling) किंवा झुलती कर्ण आभूषणे (Jhumkas) निवडा. यामुळे चेहरा थोडा लांबट दिसतो. चौकोनी (Square) आकार टाळा.

लांब चेहऱ्याची निवड

चेहरा लांबट असल्यास, गोल स्टड्स किंवा छोटी कानातली (Small Hoops) छान दिसतात. यामुळे चेहऱ्याला रुंदी मिळते. खूप लांबट डिझाइन वापरणे टाळा.

चौकोनी चेहऱ्यासाठी आकार

जर तुमचा चेहरा चौकोनी असेल, तर गोल किंवा अंडाकृती (Oval) आकार असलेली कानातली निवडा. हे तुमच्या चेहऱ्याचे टोकदार भाग मऊ करण्यास मदत करतात.

प्रसंग लक्षात घ्या

दैनंदिन वापर: छोटे स्टड्स, साधे जुंबले (झुमके), हलकी डिझाईन्स. ऑफिस: क्लासिक स्टड्स किंवा सूक्ष्म डिझाइन. विशेष प्रसंग: जड जुंबले, डायमंड स्टड्स, मोती किंवा रंगीत रत्ने.

योग्य धातूची निवड

धातूची निवड करताना तुमची त्वचा, वर्ण (Complexion), आऊटफिट्सची शैली आणि बजेट याचा विचार करा. सोन्याचे, चांदीचे किंवा हिऱ्याचे दागिने प्रसंगानुसार निवडा.

कानातल्यांची काळजी

कर्ण आभूषणे स्वतंत्र मऊ पाकिटांमध्ये ठेवा. ती एकमेकांना घासणार नाहीत याची खात्री करा. वेळोवेळी योग्य प्रकारे स्वच्छता करणे महत्त्वाचे आहे.

