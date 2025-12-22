ख्रिसमसला घरच्या घरी बनवा बेकरी स्टाईल प्लम केक

Puja Bonkile

प्लम केक

ख्रिसमसच्या दिवशी प्लम केक बनवला जातो.

घरच्या घरी

तुम्ही घरच्या घरी बेकरी स्लाइल प्लम केक तयार करु शकता.

ड्राय फ्रूट्स

सर्वात पहिले पॅनमध्ये संत्र्याच्या रसात बारीक चिरलेले ड्राय फ्रूट्स आणि टूटी-फ्रूटी भाजून घ्यावे.

पाक तयार करा

आता मंद आचेवर साखर गरम पाण्यात टाकून पाक तयार करा.

चांगले एकत्र करा

नंतर भांड्यात थोडे तेल, दूध आणि थंड झालेला साखरेचा पाक घ्या आणि चांगले एकत्र करा.

मिश्रण तयार करा

आता यामध्ये मैदा, दालचीनी पूड, सुंठ पूड आणि लवंग पूड घालून पुन्हा एकत्र करून मिश्रण तयार करा.

सुका मेवा

या मिश्रणात संत्र्याच्या रसात भाजलेला सुका मेवा घालून हलक्या हाताने मिसळा.

बेकिंग सोडा

गरजेनुसार बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर घालून नीट एकत्र करा.

सजवा

आता एका केक टिनला तेलाने ग्रीस करा आणि केकचे मिश्रण घाला. वरून ड्राय फ्रूट्स घाला.

ओव्हेन किंवा कढई वापरा

कढई किंवा ओव्हेन 10 मिनिटे प्रीहीट करून घ्या. कढईत स्टँड ठेवा.

