Amazon-Dmart पेक्षा Meeshoवर इतकं स्वस्त सामान का मिळते?

Puja Bonkile

थेट उत्पादन

Meesho थेट उत्पादक आणि लघुउद्योगांकडून माल विकतो. त्यामुळे मधले दलाल वगळल्या जातात.

झिरो कमिशन

मिशो विक्रेत्यांकडून कमी किंवा शून्य कमिशन घेतो. यामुळे सामानांची किंमत कमी असते.

साधी पॅकिंग

पॅकेजिंगचा खर्च कमी असल्याने सामानाच्या किंमती कमी असतात.

जाहिरातींचा खर्च कमी

मीशो मोठ्या जाहिरातीपेक्षा माउट पब्लिसिटि आणि सोशल शेअरिंवर भर देतो.

मोठ्या प्रमाणात सामान खरेदी

स्थानिक विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात माल घेतल्याने वस्तूंच्या किंमती स्वस्त असतात.

वेअरहाऊस

Meesho चे ऑपरेशन मॉडेल हलकं असल्याने वेअरहाऊस आणि स्टोअरचा खर्च कमी असतो. यामुळे देखील मीशोवर वस्तू स्वस्त मिळतात.

ग्राहक

कमी बजेटमधील ग्राहकांसाठीच किंमत ठरवली जाते. यामुळे लोक जास्त खरेदी करतात.तसेच त्यांना परवडणारे सामान असते.

डिस्काउंट

मीशोवर नियमित ऑफर्स, डिस्काउंट असतात. यामुळे किंमत आणखी कमी होते.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

