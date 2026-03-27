गावाकडची अस्सल चव! चुलीवरचे झणझणीत गावरान अंड्याचे कालवण

Aarti Badade

अस्सल ग्रामीण चवीचे गुपित

चुलीवरच्या धुराचा सुगंध आणि काळ्या मसाल्याचा स्वाद या गावरान अंड्याच्या कालवणाला एका वेगळ्याच उंचीवर नेतो.

Gavran egg curry recipe

गावरान अंडी आणि मसाल्यांचे साहित्य

यासाठी ५-६ उकडलेली अंडी, भाजलेला कांदा, खोबरे, आले-लसूण, कोथिंबीर आणि झणझणीत कांदा-लसूण मसाला आवश्यक आहे.

अंड्यांना सोनेरी रंगात तळून घ्या

उकडलेल्या अंड्यांना छोटे काप देऊन हळद, तिखट आणि मीठ लावून तेलात सोनेरी होईपर्यंत छान परतून घ्यावे.

वाटण तयार करण्याची योग्य पद्धत

भाजलेला कांदा, सुके खोबरे, आले, लसूण आणि कोथिंबीर एकत्र करून खलबत्त्यात किंवा मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.

मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत परता

चुलीवरच्या भांड्यात तेल गरम करून तयार वाटण आणि कांदा-लसूण मसाला टाकून तेल सुटेपर्यंत चांगले परतून घ्यावे.

तर्रीदार कालवण

गरजेनुसार गरम पाणी आणि मीठ घालून कालवणाला उकळी आल्यावर तळून घेतलेली अंडी रश्यात सोडावीत.

सर्व्ह

५-७ मिनिटे मंद आचेवर शिजवलेले हे तर्रीदार कालवण गरम बाजरीची भाकरी किंवा भातासोबत खाण्यास अतिशय चविष्ट लागते.

