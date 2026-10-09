रोज सिगारेट ओढता? रक्तप्रवाहापासून हृदयापर्यंत होऊ शकतात ‘हे’ परिणाम!

Aarti Badade
धूम्रपानामुळे रक्तवाहिन्यांच्या आतील भागाचे नुकसान होऊन रक्तप्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.
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ESakal
सिगारेटच्या धुरातील हानिकारक रसायनांमुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये दाह निर्माण होऊन त्यांचे नुकसान होण्याचा धोका वाढतो.
smoking
ESakal
धूम्रपानामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात किंवा त्या अरुंद होऊ शकतात, ज्यामुळे शरीरातील रक्तप्रवाह कमी होऊ शकतो.
रक्तातील साखरेचे प्रमाण दीर्घकाळ जास्त राहिल्यास रक्तवाहिन्या आणि नसांचे नुकसान होऊन रक्ताभिसरणाच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.
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उच्च रक्तदाब, कुटुंबातील आजारांचा इतिहास आणि धूम्रपान यांसारखे घटक एकत्र असल्यास रक्तवाहिन्यांच्या आजारांचा धोका वाढू शकतो.
smoking
चालताना पाय दुखणे, पाय थंड पडणे, मुंग्या येणे, त्वचेचा रंग बदलणे किंवा जखम भरून येण्यास उशीर होणे ही रक्तप्रवाहातील समस्यांची संभाव्य लक्षणे असू शकतात.
smoking
धूम्रपान पूर्णपणे सोडणे, रक्तातील साखर व रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणे, नियमित व्यायाम करणे आणि वजन योग्य राखणे रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
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Sakal