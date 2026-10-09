रोज सिगारेट ओढता? रक्तप्रवाहापासून हृदयापर्यंत होऊ शकतात ‘हे’ परिणाम!

Aarti Badade

सिगारेटचा रक्तवाहिन्यांवर गंभीर परिणाम!

धूम्रपानामुळे रक्तवाहिन्यांच्या आतील भागाचे नुकसान होऊन रक्तप्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.

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तंबाखूच्या धुरातील रसायने धोकादायक

सिगारेटच्या धुरातील हानिकारक रसायनांमुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये दाह निर्माण होऊन त्यांचे नुकसान होण्याचा धोका वाढतो.

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रक्तवाहिन्या होऊ शकतात अरुंद

धूम्रपानामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात किंवा त्या अरुंद होऊ शकतात, ज्यामुळे शरीरातील रक्तप्रवाह कमी होऊ शकतो.

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मधुमेहामुळेही वाढतो धोका

रक्तातील साखरेचे प्रमाण दीर्घकाळ जास्त राहिल्यास रक्तवाहिन्या आणि नसांचे नुकसान होऊन रक्ताभिसरणाच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

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उच्च रक्तदाब आणि अनुवंशिक कारणे

उच्च रक्तदाब, कुटुंबातील आजारांचा इतिहास आणि धूम्रपान यांसारखे घटक एकत्र असल्यास रक्तवाहिन्यांच्या आजारांचा धोका वाढू शकतो.

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पायांमधील ही लक्षणे दुर्लक्षित करू नका

चालताना पाय दुखणे, पाय थंड पडणे, मुंग्या येणे, त्वचेचा रंग बदलणे किंवा जखम भरून येण्यास उशीर होणे ही रक्तप्रवाहातील समस्यांची संभाव्य लक्षणे असू शकतात.

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रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य कसे जपाल?

धूम्रपान पूर्णपणे सोडणे, रक्तातील साखर व रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणे, नियमित व्यायाम करणे आणि वजन योग्य राखणे रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

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