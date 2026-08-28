खापराच्या बरणीत लोणचे ठेवल्याने काय होते?

Yashwant Kshirsagar

प्राचीन सर्वोत्तम पद्धत

खापराच्या (मातीच्या किंवा सिरॅमिक) भांड्यात लोणचे ठेवणे ही आरोग्यासाठी आणि दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी प्राचीन काळापासून वापरली जाणारी सर्वोत्तम पद्धत आहे.

Clay Pot Pickle Storage

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esakal

रासायनिक प्रक्रिया होत नाही

लोणच्यामधील आम्ल आणि मीठ धातूंच्या भांड्यांशी प्रतिक्रिया करून विषारी पदार्थ तयार करू शकते. खापराचे भांडे पूर्णपणे नैसर्गिक असल्याने कोणतीही रासायनिक प्रक्रिया होत नाही.

Clay Pot Pickle Storage

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esakal

लोणचे वर्षानुवर्षे टिकते

खापराच्या भांड्यामुळे बुरशी लागण्याचा किंवा लोणचे मऊ पडण्याचा धोका कमी राहतो. योग्य ओलावा आणि हवा नियंत्रित राहते.

Clay Pot Pickle Storage

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esakal

प्लास्टिकच्या दुष्परिणामांपासून बचाव

प्लास्टिक डब्यांमधून मायक्रोप्लास्टिक आणि घातक रसायने लोणच्यामध्ये मिसळू शकतात. खापराचे भांडे हा धोका पूर्णपणे दूर करते.

Clay Pot Pickle Storage

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esakal

तापमान नियंत्रण

माती किंवा चिनी मातीची भांडी बाहेरील उष्णतेपासून संरक्षण देतात. उन्हाळ्यातही आतील तापमान संतुलित राहते आणि रंग-चव बदलत नाही.

Clay Pot Pickle Storage

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esakal

चव आणि सुवास दीर्घकाळ

पारंपारिक खापराच्या किंवा सिरॅमिक बरणीत ठेवलेल्या लोणच्यामध्ये मसाल्यांचा नैसर्गिक सुवास आणि चव जास्त काळ टिकून राहते.

Clay Pot Pickle Storage

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esakal

नैसर्गिक ओलावा संतुलन

खापराचे भांडे ओलावा शोषून घेते आणि हळूहळू सोडते. त्यामुळे लोणचे जास्त ओलसर किंवा कोरडे होत नाही.

Clay Pot Pickle Storage

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esakal

पर्यावरणपूरक पर्याय

प्लास्टिक आणि धातूंच्या तुलनेत मातीची भांडी पूर्णपणे नैसर्गिक व पुनर्वापरयोग्य असतात. पर्यावरणासाठीही हा उत्तम पर्याय आहे.

Clay Pot Pickle Storage

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esakal

पारंपारिक शहाणपण

भारतीय संस्कृतीत पिढ्यान्पिढ्या खापराच्या बरण्यांचा वापर केला जातो. हा अनुभव आणि विज्ञान दोन्ही सिद्ध झालेला मार्ग आहे.

Clay Pot Pickle Storage

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esakal

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