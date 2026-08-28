खापराच्या बरणीत लोणचे ठेवल्याने काय होते?

Yashwant Kshirsagar
खापराच्या (मातीच्या किंवा सिरॅमिक) भांड्यात लोणचे ठेवणे ही आरोग्यासाठी आणि दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी प्राचीन काळापासून वापरली जाणारी सर्वोत्तम पद्धत आहे.
Clay Pot Pickle Storage
esakal
लोणच्यामधील आम्ल आणि मीठ धातूंच्या भांड्यांशी प्रतिक्रिया करून विषारी पदार्थ तयार करू शकते. खापराचे भांडे पूर्णपणे नैसर्गिक असल्याने कोणतीही रासायनिक प्रक्रिया होत नाही.
Clay Pot Pickle Storage
esakal
खापराच्या भांड्यामुळे बुरशी लागण्याचा किंवा लोणचे मऊ पडण्याचा धोका कमी राहतो. योग्य ओलावा आणि हवा नियंत्रित राहते.
Clay Pot Pickle Storage
esakal
प्लास्टिक डब्यांमधून मायक्रोप्लास्टिक आणि घातक रसायने लोणच्यामध्ये मिसळू शकतात. खापराचे भांडे हा धोका पूर्णपणे दूर करते.
Clay Pot Pickle Storage
esakal
माती किंवा चिनी मातीची भांडी बाहेरील उष्णतेपासून संरक्षण देतात. उन्हाळ्यातही आतील तापमान संतुलित राहते आणि रंग-चव बदलत नाही.
Clay Pot Pickle Storage
esakal
पारंपारिक खापराच्या किंवा सिरॅमिक बरणीत ठेवलेल्या लोणच्यामध्ये मसाल्यांचा नैसर्गिक सुवास आणि चव जास्त काळ टिकून राहते.
Clay Pot Pickle Storage
esakal
खापराचे भांडे ओलावा शोषून घेते आणि हळूहळू सोडते. त्यामुळे लोणचे जास्त ओलसर किंवा कोरडे होत नाही.
Clay Pot Pickle Storage
esakal
प्लास्टिक आणि धातूंच्या तुलनेत मातीची भांडी पूर्णपणे नैसर्गिक व पुनर्वापरयोग्य असतात. पर्यावरणासाठीही हा उत्तम पर्याय आहे.
Clay Pot Pickle Storage
esakal
भारतीय संस्कृतीत पिढ्यान्पिढ्या खापराच्या बरण्यांचा वापर केला जातो. हा अनुभव आणि विज्ञान दोन्ही सिद्ध झालेला मार्ग आहे.
Clay Pot Pickle Storage
esakal
How to Identify Fake Ghee
esakal