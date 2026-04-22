पोट होईल साफ! बद्धकोष्ठतेच्या त्रासापासून 20 मिनिटात मिळेल आराम

Aarti Badade

चिडचिड आणि पोटाचा त्रास

पोट साफ झाले नाही की पूर्ण दिवस चिडचिड होते, भूक लागत नाही आणि कोणत्याच कामात मन लागत नाही. घरगुती आणि झटपट उपाय केल्यास तुम्हाला 20 मिनिटांत आराम मिळू शकतो.

Constipation Relief remedies

Sakal

कोमट पाण्याचा चमत्कार

सकाळी उठल्याबरोबर रिकाम्या पोटी १ ते २ ग्लास कोमट पाणी प्या. यामुळे आतड्यांची हालचाल (Bowel Movement) सुधारते आणि साचलेली घाण बाहेर पडण्यास मदत होते.

Constipation Relief remedies

|

Sakal

लिंबू, मध आणि पचनक्रिया

कोमट पाण्यात अर्ध्या लिंबाचा रस आणि एक चमचा मध मिसळून प्या. हे मिश्रण पचनक्रिया सक्रिय करते आणि नैसर्गिकरित्या पोट साफ करण्यास मदत करते.

Constipation Relief remedies

|

Sakal

तूप घातलेले दूध

रात्री झोपण्यापूर्वी एक ग्लास कोमट दुधात एक चमचा शुद्ध तूप टाकून प्या. यामुळे आतड्यांना वंगण (Lubrication) मिळते, ज्यामुळे सकाळी मलविसर्जन सहज होते.

Constipation Relief remedies

|

Sakal

इसबगोलचा प्रभावी वापर

जर त्रास जास्त असेल, तर १ ते २ चमचे इसबगोल कोमट पाण्यासोबत घ्या. हे नैसर्गिक फायबरचे काम करते आणि बद्धकोष्ठतेपासून झटपट सुटका देते.

Constipation Relief remedies

|

Sakal

फायबरयुक्त फळांचे सेवन

केळी, पपई आणि सफरचंद यांसारखी फायबरयुक्त फळे पोटासाठी वरदान आहेत. ही फळे नियमित खाल्ल्याने जुनाट बद्धकोष्ठतेचा त्रासही हळूहळू कमी होतो.

Constipation Relief remedies

|

Sakal

हलका व्यायाम आणि शेक

सकाळी १० ते १५ मिनिटे वेगाने चाला किंवा योगासने करा. जर पोट जड वाटत असेल, तर पोटावर गरम पाण्याची पिशवी ठेवा; यामुळे स्नायू रिलॅक्स होतात आणि शौचास साफ होते.

Constipation Relief remedies

|

Sakal

