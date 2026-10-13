विवाहित महिलांनी लवंग खाण्याचे 'हे' आहेत फायदे

Apurva Kulkarni

लवंग

लवंग ही स्त्री-पुरुष दोघांच्याही शरीरासाठी फायदेशीर असते. परंतु महिलांसाठी त्याची काही 'खास' फायदे आहेत.

BENEFITS OF EATING CLOVES

|

esakal

मासिक पाळी

मासिक पाळीत वेदना होत असतील तर लवंगेतील अँटी इंफ्लेमेटरी गुणधर्मामुळे पोटदुखीचा त्रास कमी होतो.

CLOVES FOR WOMEN'S HEALTH

|

esakal

हॉर्मोन्स बॅलेन्स

महिलांच्या शरीरातील हॉर्मोन्स बॅलेन्स करण्याचं काम लवंग करते. तसंच PCOS सारख्या समस्येसाठी सुद्धा गुणकारी ठरते.

CLOVE BENEFITS FOR MARRIED WOMEN

|

esakal

पचनक्रिया सुधारते

अपचन, गॅस, पोटफुगी यासारख्या समस्यांपासून लवंग खाल्ल्यानंतर आराम मिळतो.

CLOVES FOR HORMONAL BALANCE

|

esakal

ऊर्जा

जर तुम्ही लवंग खाल्ली तर शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारुन थकवा कमी होतो आणि ऊर्जा टिकून राहण्यास मदत होते.

CLOVES FOR PCOS SYMPTOMS

|

esakal

रक्तातील साखर

तुम्ही जर लवंग खाल्ली तर रक्तातील साखरेला नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते. PCOS किंवा प्रजननक्षमतेसाठी त्याचा फायदा होऊ शकतो.

CLOVES FOR GAS RELIEF,

|

esakal

गर्भाशय

लवंग ही महिलांच्या गर्भाशयास सुद्धा फायदेशीर असल्याचं म्हटलं जातं. परंतु मोजक्या प्रमाणात खाणं गरजेचं आहे.

HOW TO EAT CLOVES

|

esakal

डिस्क्लेमर

ही माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ समूह या माहितीची पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

CLOVES HEALTH BENEFITS FOR FEMALES

|

esakal

दुधाचं पिठलं कधी तुम्ही खाल्लंय का? जाणून घ्या रेसिपी

DUDHACHE PITHALE RECIPE IN MARATHI

|

Esakal

हे ही पहा...