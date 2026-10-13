विवाहित महिलांनी लवंग खाण्याचे 'हे' आहेत फायदे

Apurva Kulkarni
लवंग ही स्त्री-पुरुष दोघांच्याही शरीरासाठी फायदेशीर असते. परंतु महिलांसाठी त्याची काही 'खास' फायदे आहेत.
BENEFITS OF EATING CLOVES
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मासिक पाळीत वेदना होत असतील तर लवंगेतील अँटी इंफ्लेमेटरी गुणधर्मामुळे पोटदुखीचा त्रास कमी होतो.
CLOVES FOR WOMEN'S HEALTH
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महिलांच्या शरीरातील हॉर्मोन्स बॅलेन्स करण्याचं काम लवंग करते. तसंच PCOS सारख्या समस्येसाठी सुद्धा गुणकारी ठरते.
CLOVE BENEFITS FOR MARRIED WOMEN
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अपचन, गॅस, पोटफुगी यासारख्या समस्यांपासून लवंग खाल्ल्यानंतर आराम मिळतो.
CLOVES FOR HORMONAL BALANCE
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जर तुम्ही लवंग खाल्ली तर शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारुन थकवा कमी होतो आणि ऊर्जा टिकून राहण्यास मदत होते.
CLOVES FOR PCOS SYMPTOMS
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तुम्ही जर लवंग खाल्ली तर रक्तातील साखरेला नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते. PCOS किंवा प्रजननक्षमतेसाठी त्याचा फायदा होऊ शकतो.
CLOVES FOR GAS RELIEF,
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लवंग ही महिलांच्या गर्भाशयास सुद्धा फायदेशीर असल्याचं म्हटलं जातं. परंतु मोजक्या प्रमाणात खाणं गरजेचं आहे.
HOW TO EAT CLOVES
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ही माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ समूह या माहितीची पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
CLOVES HEALTH BENEFITS FOR FEMALES
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DUDHACHE PITHALE RECIPE IN MARATHI
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