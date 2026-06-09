Clove oil : स्नायुंची ताकद वाढवण्यासाठी लवंग तेलाचे फायदे

Sandeep Shirguppe
लवंग तेलातील युजेनॉल (Eugenol) वेदनाशामक गुणधर्म असलेला घटक आहे.
Clove oil health benefits
esakal
काही जीवाणू आणि बुरशींची वाढ रोखण्यास मदत करू शकते.
Clove oil health benefits
esakal
माउथवॉश किंवा दंत उत्पादनांमध्ये याचा वापर केला जातो.
Clove oil health benefits
esakal
अपचन, गॅस किंवा पोटफुगीसारख्या त्रासात काही प्रमाणात आराम मिळू शकतो.
Clove oil health benefits
esakal
वाफ किंवा अरोमाथेरपीमध्ये याचा वापर केला जातो.
Clove oil health benefits
esakal
शरीरातील पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण मिळण्यास मदत होते.
Clove oil health benefits
esakal
योग्य प्रमाणात आणि वाहक तेलात मिसळून वापरल्यास काही त्वचाविकारांमध्ये मदत होऊ शकते.
Clove oil health benefits
esakal
पारंपरिक औषधोपचारांमध्ये शरीरातील रक्तप्रवाह सुधारण्यासाठी याचा वापर केला जातो.
Clove oil health benefits
esakal