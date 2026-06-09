Clove oil : स्नायुंची ताकद वाढवण्यासाठी लवंग तेलाचे फायदे

Sandeep Shirguppe

दातदुखीपासून आराम

लवंग तेलातील युजेनॉल (Eugenol) वेदनाशामक गुणधर्म असलेला घटक आहे.

Clove oil health benefits

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esakal

जंतुनाशक

काही जीवाणू आणि बुरशींची वाढ रोखण्यास मदत करू शकते.

Clove oil health benefits

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esakal

तोंडाच्या दुर्गंधीपासून संरक्षण

माउथवॉश किंवा दंत उत्पादनांमध्ये याचा वापर केला जातो.

Clove oil health benefits

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esakal

पचनास मदत

अपचन, गॅस किंवा पोटफुगीसारख्या त्रासात काही प्रमाणात आराम मिळू शकतो.

Clove oil health benefits

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esakal

सर्दी आणि खोकल्यात आराम

वाफ किंवा अरोमाथेरपीमध्ये याचा वापर केला जातो.

Clove oil health benefits

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esakal

अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म

शरीरातील पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण मिळण्यास मदत होते.

Clove oil health benefits

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esakal

त्वचेवरील संसर्गांवर उपयोग

योग्य प्रमाणात आणि वाहक तेलात मिसळून वापरल्यास काही त्वचाविकारांमध्ये मदत होऊ शकते.

Clove oil health benefits

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esakal

रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत

पारंपरिक औषधोपचारांमध्ये शरीरातील रक्तप्रवाह सुधारण्यासाठी याचा वापर केला जातो.

Clove oil health benefits

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esakal

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