रक्तातील साखर वाढतेय? लवंगाचं पाणी ठरू शकतं उपयोगी; कसं प्यावं?

Apurva Kulkarni

लवंग

रक्तातील साखर वाढल्यास लवंग फायदेशीर ठरू शकते. शुगर नियंत्रित ठेवण्यासाठी मदत करते.

CLOVE WATER FOR BLOOD SUGAR

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युजेनॉल

लवंगामध्ये युजेनॉल नावाचा घटक असतो. तो तुमच्या शरीरातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो.

BLOOD SUGAR CONTROL

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अँटिऑक्सिडंट्स

तसंच लवंगाच्या पाण्यात भरपूर अँटिऑक्सिडंट्स असातत. ते तुमची साखर नियंत्रित ठेवण्याबरोबरच तुमचा ताण देखील कमी करतात.

CLOVE FOR DIABETES

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अतिप्रमाण

तुम्ही जर अतिप्रमाणात लवंगाचं पाणी प्यायलं तर ते शरीरासाठी धोकादायक ठरू शकतं.

CLOVES AND BLOOD SUGAR

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दात स्वच्छ

लवंगाचं पाणी दात आणि तोंडाच्या स्वच्छतेसाठी फायदेशीर आहे. लवंगामुळे तोंडाचा वास कमी होतो.

डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

CLOVE WATER BENEFITS FOR DIABETES

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कसं प्यावं?

तसंच एक ग्लास पाण्यात लवंग रात्रभर भिजत ठेवून ते पाणी सकाळी उठल्यावर पिल्यास फायदा होऊ शकतो.

EUGENOL AND BLOOD SUGAR,

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डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

EUGENOL AND BLOOD SUGAR,

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SALT AND CLOVE BENEFITS

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