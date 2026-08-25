मिठात लवंग ठेवणं शुभ का मानलं जातं? जाणून घ्या कारण

Apurva Kulkarni
अनेक जुन्या समजुतीनुसार मिठात लवंग ठेवमं शुभं मानलं जातं. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा येते.
CLOVE IN SALT
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तसंच वास्तूदोष घालवण्यासाठी सुद्धा लवंग मिठामध्ये ठेवली जाते.
SALT AND CLOVE VASTU
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अशी मान्यता आहे की, जर मिठात तुम्ही लवंग टाकली तर घरात लक्ष्मीचा वास राहतो. तसंच तुमच्या सगळ्या आर्थिक अडचणी दूर होतात.
SALT CLOVE VASTU TIPS
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जर तुम्ही मिठामध्ये तीन-चार लवंगा ठेवल्या तर घरातील नकारात्मक ऊर्जा निघून जाते.
CLOVE SALT REMEDY
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तसंच मिठात टाकलेली लवंग चघळल्यास पचनक्रिया सुधारते तसंच तोंडाची दुर्गंधी येणं सुद्धा बंद होतं.
KEEPING CLOVE IN SALT
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तसंच वैज्ञानिक कारणानुसार मिठात लवंग ठेवून त्याचं सेवन केल्यास घशाच्या समस्या दूर होतात.
CLOVE IN SALT BENEFITS
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ही माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी देण्यात आली आहे. सकाळ समूह अशा कोणत्याही दाव्यांना दुजोरा देत नाही.
SALT AND CLOVE BENEFITS
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