पुरुषांसाठी लवंगाचे पाणी का आहे फायदेशीर? कधी प्यावं?

Apurva Kulkarni
लवंग ही शरीरासाठी फायदेशीर असते. पुरुषांनी जर सकाळी उठल्यावर लवंगाचं पाणी पिलं तर शरीरात अनेक बदल होतात.
CLOVE WATER BENEFITS
esakal
जर पुरुषांनी सकाळी उठल्यानं लवंगाच्या पाणी पिऊन सुरुवात केली तर हार्मोनल समोतल वाढण्यास मदत होते.
CLOVE WATER FOR MEN,
esakal
पोटाचे विकार, गॅस सारख्या समस्या दूर होऊन पोट साफ होण्यास मदत होते.
, CLOVE WATER FOR DIGESTION
esakal
लवंग हे पुरुषांच्या शरीरासाठी फायदेशी असतं. लवंगामुळे ऊर्जा आणि स्टॅमिना वाढण्यास मदत होते.
CLOVE WATER FOR ENERGY
esakal
शारीरिक कमजोरी कमी होऊन शरीरात ऊर्जा निर्माण होते. तसंच लवंगातील फायबरमुळे बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.
CLOVE WATER FOR STAMINA
esakal
जर पुरुषांनी सकाळी उठल्या-उठल्या लवंगाचं पाणी पिलं तर शुक्राणूंची गुणवत्ता आणि संख्या सुधारण्यास मदत होते.
CLOVE WATER FOR SPERM QUALITY
esakal
पुरुषांनी जर लवंग खाल्ली तर मूत्रमार्गाच्या समस्यांपासून आराम मिळतो. तसंच हाडे मजबूत होण्यासाठी सुद्धा मदत होते.
CLOVE FOR URINARY PROBLEMS
esakal
WHY SHOULD MEN EAT FIGS?
esakal