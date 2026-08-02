पुरुषांनी अंजीर का खावं? हे आहेत जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni
अंजीर खाण्याचे अनेक फायदे आहे. ते एक असं फळ आहे जे औषधी गुणांनी परिपुर्ण आहे.
FIG BENEFITS FOR MEN
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पुरुषांसाठी हे फळ अतिशय फायदेशीर असून यामुळे त्यांच्यात ऊर्जा मिळते, स्टॅमिना वाढतो, तसंच शुक्राणूसाठी सुद्धा फायदेशीर ठरतं.
FIGS FOR MEN,
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अंजीर हे पुरुषांच्या हृदयासाठी फायदेशीर असून त्यातील पोटॅशियम ब्लड प्रेशर नियंत्रणात ठेवतं. तसंच शरीरात चांगले कोलेस्ट्रॉल तयार करण्यास मदत करतं.
DRIED FIGS BENEFITS
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फायबरने परिपुर्ण असलेल्या या अंजीरामुळे पचनक्रिया सुधारते. तसंच अंजीर पाण्यात भिजवून खाल्ल्याच पित्ताशयाचा त्रास कमी होतो.
SOAKED FIGS BENEFITS
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अंजीरामध्ये जिंक आणि आयरन असतं. जे पुरुषांची शुक्राणु वाढण्यासाठी फायदेशीर आहे. तसंच स्टॅमिना वाढण्यासाठी सुद्धा मदत करतं.
MEN'S HEALTH
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पुरुषांची हाडे वयानुसार कमकुवत होतात. त्यामुळे अंजीरचं सेवन रोज केल्यास हडांसाठी फायदा होऊ शकतो.
AYURVEDIC FOODS,
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तुम्ही अंजीर पाण्यात भिजवून किंवा दूधासोबत खाऊ शकतात. याचा शरीराला चांगला फायदा होतो.
ZINC RICH FOODS
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SOAKED BLACK RAISINS,
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