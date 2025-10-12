पिगमेंटेशन, मुरुमं आणि डागांवर लवंग पाण्याचा रामबाण उपाय!

Monika Shinde
त्वचेचं सौंदर्य खुलवण्यासाठी रसायनयुक्त प्रॉडक्ट्स नाही, तर घरगुती उपाय वापराच. लवंग पाणी हे त्वचेसाठी एक शक्तिशाली नैसर्गिक टॉनिक आहे.
लवंगात अँटी-बॅक्टेरियल, अँटी-ऑक्सिडंट आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म असतात, जे त्वचेला स्वच्छ, मृदू व तेजस्वी ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
एका ग्लास पाण्यात 1 टेबलस्पून लवंग टाका. 10-15 मिनिटे उकळा. थंड झाल्यावर स्प्रे बॉटलमध्ये भरून ठेवा.
लवंग पाण्यात 1 चमचा रोज वॉटर, अॅलोव्हेरा जेल, आणि 4-5 थेंब टी ट्री ऑईल मिसळा. हे मिश्रण चांगलं हलवा.
दिवसातून 2-3 वेळा चेहऱ्यावर स्प्रे करा. चेहरा स्वच्छ धुवून घेतल्यावरच वापरा. डोळ्यांत न जाण्याची काळजी घ्या.
पिगमेंटेशन कमी होतं, मुरुमं नियंत्रणात राहतात, त्वचेला नैसर्गिक चमक मिळते. लवंग पाणी त्वचेचा टोन सुधारणं देखील शक्य करतं.
सेंसिटिव त्वचेसाठी पॅच टेस्ट करा. 7-10 दिवसांत वापरून नवीन मिश्रण तयार करा. परिणाम हळूहळू दिसतील, नियमितता ठेवा.