पूर्वी कोका-कोलामध्ये कोकेन मिसळले जायचे? त्यामागील सत्य काय आहे?

Mansi Khambe
कोका-कोला हे जगातील सर्वात प्रसिद्ध शीतपेयांपैकी एक आहे. पण त्याच्या सुरुवातीच्या इतिहासात एक आश्चर्यकारक वळण आहे.
Coca-Cola History
ESakal
असे म्हटले कोका-कोलाच्या मूळ फॉर्म्युल्यामध्ये कोकेनचा वापर केला गेला होता. चला या दाव्यामागील सत्य जाणून घेऊया.
Coca-Cola History
ESakal
कोका-कोलाच्या मूळ फॉर्म्युल्यामध्ये कोका पानांपासून मिळवलेल्या कोकेनचे अल्प प्रमाण होते.
Coca-Cola History
ESakal
डॉ. जॉन पेम्बर्टन यांनी १८८६ मध्ये कोका-कोला तयार केले आणि सुरुवातीला डोकेदुखी आणि थकवा यावर औषधी पेय म्हणून त्याची विक्री केली.
Coca-Cola History
ESakal
'कोका' हा शब्द कोका पानांवरून आला आहे, आणि 'कोला' म्हणजे कोला नट्स, ज्यात नैसर्गिकरित्या कॅफीन असते.
Coca-Cola History
ESakal
१८८० च्या दशकात, अमेरिकेत कोकेन कायदेशीर होते आणि औषधे व पेटंट टॉनिक्समध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात होता.
Coca-Cola History
ESakal
कोकेनच्या व्यसनाधीन आणि हानिकारक परिणामांबद्दल चिंता वाढू लागल्याने, कोका-कोलाने हळूहळू त्याचा वापर बंद केला आणि १९२९ पर्यंत ते पेयातून पूर्णपणे काढून टाकले.
Coca-Cola History
ESakal
आज विकल्या जाणाऱ्या कोका-कोलामध्ये कोकेन अजिबात नसते. याचे उत्पादन एका सामान्य शीतपेयाप्रमाणे केले जाते.
Coca-Cola History
ESakal
कोका-कोला स्वादासाठी कोका पानांचा अर्क वापरणे सुरूच ठेवते. तथापि, हा स्वाद वापरण्यापूर्वी, डीकोकेनायझेशन प्रक्रियेद्वारे पानांमधून कोकेन काढून टाकले जाते.
Coca-Cola History
ESakal
Fan Capacitor
ESakal