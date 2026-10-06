पूर्वी कोका-कोलामध्ये कोकेन मिसळले जायचे? त्यामागील सत्य काय आहे?

Mansi Khambe

कोका-कोलाचा इतिहास

कोका-कोला हे जगातील सर्वात प्रसिद्ध शीतपेयांपैकी एक आहे. पण त्याच्या सुरुवातीच्या इतिहासात एक आश्चर्यकारक वळण आहे.

Coca-Cola History

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दावा

असे म्हटले कोका-कोलाच्या मूळ फॉर्म्युल्यामध्ये कोकेनचा वापर केला गेला होता. चला या दाव्यामागील सत्य जाणून घेऊया.

Coca-Cola History

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ESakal

कोकेनचा वापर

कोका-कोलाच्या मूळ फॉर्म्युल्यामध्ये कोका पानांपासून मिळवलेल्या कोकेनचे अल्प प्रमाण होते.

Coca-Cola History

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ESakal

औषधी पेय

डॉ. जॉन पेम्बर्टन यांनी १८८६ मध्ये कोका-कोला तयार केले आणि सुरुवातीला डोकेदुखी आणि थकवा यावर औषधी पेय म्हणून त्याची विक्री केली.

Coca-Cola History

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ESakal

कोका पानं

'कोका' हा शब्द कोका पानांवरून आला आहे, आणि 'कोला' म्हणजे कोला नट्स, ज्यात नैसर्गिकरित्या कॅफीन असते.

Coca-Cola History

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ESakal

वापर

१८८० च्या दशकात, अमेरिकेत कोकेन कायदेशीर होते आणि औषधे व पेटंट टॉनिक्समध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात होता.

Coca-Cola History

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ESakal

चिंतेत वाढ

कोकेनच्या व्यसनाधीन आणि हानिकारक परिणामांबद्दल चिंता वाढू लागल्याने, कोका-कोलाने हळूहळू त्याचा वापर बंद केला आणि १९२९ पर्यंत ते पेयातून पूर्णपणे काढून टाकले.

Coca-Cola History

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ESakal

सामान्य शीतपेय

आज विकल्या जाणाऱ्या कोका-कोलामध्ये कोकेन अजिबात नसते. याचे उत्पादन एका सामान्य शीतपेयाप्रमाणे केले जाते.

Coca-Cola History

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ESakal

कोका पानांचा अर्क

कोका-कोला स्वादासाठी कोका पानांचा अर्क वापरणे सुरूच ठेवते. तथापि, हा स्वाद वापरण्यापूर्वी, डीकोकेनायझेशन प्रक्रियेद्वारे पानांमधून कोकेन काढून टाकले जाते.

Coca-Cola History

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ESakal

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Fan Capacitor

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ESakal

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