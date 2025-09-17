नारळ फोडणारा खेकडा तुम्ही पाहिलात का?

खेकडा

तुम्ही कधी नारळ फाडणाऱ्या खेकड्याबद्दत एकले आहे का? हा खेकडा खरच नारळ फोडतो का काय आहे या मागचे सत्य जाणून घ्या.

भूचर आर्थ्रोपॉड

नारळ खेकडा (Coconut crab) हा एक विलक्षण आणि विशेष खेकडा आहे जो खरंच नारळ फोडतो. तो जगातील सर्वात मोठा भूचर आर्थ्रोपॉड (land arthropod) आहे.

कवचधारी प्राणी

हा खेकडा अतिशय मोठा असून त्याचे वजन ४ किलोपर्यंत आणि पायांचा विस्तार १ मीटरपर्यंत असू शकतो. तो जगातील सर्वात मोठा भूचर कवचधारी प्राणी आहे.

शक्तिशाली नखे

त्याची नखे (claws) खूप शक्तिशाली असतात, ज्यांच्या मदतीने तो नारळाची साल काढून तो नारळ फोडू शकतो. त्याची पकड मानवाच्या पकडीपेक्षा १० पट अधिक मजबूत असते.

आहार

त्याचा मुख्य आहार नारळ असतो, परंतु तो फळे, पाने, लहान प्राणी, अंडी आणि अगदी मेलेल्या प्राण्यांचे मांसही खातो.

निवासस्थान

हा खेकडा हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरातील उष्णकटिबंधीय बेटांवर आढळतो. तो समुद्राजवळच्या वाळूत बिळे करून राहतो.

विशेष अवयव

या खेकड्यांना फुप्फुसांसारखे विशेष अवयव असतात, ज्यामुळे ते जमिनीवर श्वास घेऊ शकतात. त्यांना पाण्यात जास्त काळ राहता येत नाही. पाण्याखाली दीर्घकाळ राहिल्यास ते बुडू शकतात.

शेल वापर

लहानपणी इतर खेकड्यांप्रमाणे हा खेकडा शेलमध्ये (shell) राहतो, पण मोठा झाल्यावर त्याचे स्वतःचे कवच इतके मजबूत होते की त्याला शेलची गरज नसते.

संवर्धनाची गरज

काही ठिकाणी या खेकड्यांची संख्या कमी होत आहे, कारण त्याला खाद्य म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पकडले जाते. त्यामुळे त्यांच्या संवर्धनाची (conservation) गरज आहे.

