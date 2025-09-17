नारळ फोडणारा खेकडा तुम्ही पाहिलात का?

सकाळ डिजिटल टीम
तुम्ही कधी नारळ फाडणाऱ्या खेकड्याबद्दत एकले आहे का? हा खेकडा खरच नारळ फोडतो का काय आहे या मागचे सत्य जाणून घ्या.
coconut crab
sakal
नारळ खेकडा (Coconut crab) हा एक विलक्षण आणि विशेष खेकडा आहे जो खरंच नारळ फोडतो. तो जगातील सर्वात मोठा भूचर आर्थ्रोपॉड (land arthropod) आहे.
coconut crab
sakal
हा खेकडा अतिशय मोठा असून त्याचे वजन ४ किलोपर्यंत आणि पायांचा विस्तार १ मीटरपर्यंत असू शकतो. तो जगातील सर्वात मोठा भूचर कवचधारी प्राणी आहे.
coconut crab
sakal
त्याची नखे (claws) खूप शक्तिशाली असतात, ज्यांच्या मदतीने तो नारळाची साल काढून तो नारळ फोडू शकतो. त्याची पकड मानवाच्या पकडीपेक्षा १० पट अधिक मजबूत असते.
coconut crab
sakal
त्याचा मुख्य आहार नारळ असतो, परंतु तो फळे, पाने, लहान प्राणी, अंडी आणि अगदी मेलेल्या प्राण्यांचे मांसही खातो.
coconut crab
sakal
हा खेकडा हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरातील उष्णकटिबंधीय बेटांवर आढळतो. तो समुद्राजवळच्या वाळूत बिळे करून राहतो.
coconut crab
sakal
या खेकड्यांना फुप्फुसांसारखे विशेष अवयव असतात, ज्यामुळे ते जमिनीवर श्वास घेऊ शकतात. त्यांना पाण्यात जास्त काळ राहता येत नाही. पाण्याखाली दीर्घकाळ राहिल्यास ते बुडू शकतात.
coconut crab
sakal
लहानपणी इतर खेकड्यांप्रमाणे हा खेकडा शेलमध्ये (shell) राहतो, पण मोठा झाल्यावर त्याचे स्वतःचे कवच इतके मजबूत होते की त्याला शेलची गरज नसते.
coconut crab
sakal
काही ठिकाणी या खेकड्यांची संख्या कमी होत आहे, कारण त्याला खाद्य म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पकडले जाते. त्यामुळे त्यांच्या संवर्धनाची (conservation) गरज आहे.
coconut crab
sakal
Crocodile Tears Science
esakal