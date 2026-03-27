उन्हाळ्यात एकदा नक्की ट्राय करा नारळ मिल्कशेक; सोपी घरची रेसिपी

Apurva Kulkarni

मिल्कशेक

उन्हाळ्यात थंडावा मिळण्यासाठी अनेकवेळा आपण सरबत, ज्युस, फ्रुट मिल्कशेक पित असतो. परंतु तुम्ही कधी नारळाचं मिल्कशेक घरी ट्राय केलय का?

Coconut Milkshake Recipe

esakal

नारळाचं मिल्कशेक

नारळ शरिराला थंडावा देतं, त्यामुळे एकदातरी नारळाचं मिल्कशेक घरी नक्की ट्राय करा.

Coconut Milkshake Recipe

esakal

ताजं खवलेलं नारळ

सुरुवातीला ताजं खवलेलं नारळ मिस्करमध्ये टाका, त्यात थंड दूध ओतून मिश्रम मऊ होईपर्यंत वाटून घ्या.

Coconut Milkshake Recipe

esakal

साखर

त्यात साखर घालून पुन्हा एकदा मिश्रम मिक्सरमधून फिरवा. तुम्हाला जर त्यात बदाम घालायचे असतील तर ते आधी भिजवून सोलून मग वाटून घाला.

Coconut Milkshake Recipe

esakal

वेचली पाडवर

त्यानंतर तयार मिश्रणात वेचली पाडवर टाका, त्याने मिस्कशेकला छान सुगंध येईल.

Coconut Milkshake Recipe

esakal

बर्फाचे तुकडे

त्या शेकमध्ये आता थंडावा येण्यासाठी काही बर्फाचे तुकडे घाला, आणि पुन्हा एकदा ब्लेंड करा.

Coconut Milkshake Recipe

esakal

नारळ मिल्कशेक

तयार केलेला शेक एका ग्लासात काढून वरती नाराळाच्या किस भुरभरून प्यायला द्या. नारळ मिल्कशेक.

Coconut Milkshake Recipe

esakal

