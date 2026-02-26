स्वस्त नाही, फ्री इलाज! नारळाच्या सालींचे आहेत 4 आश्चर्यकारक फायदे

Anushka Tapshalkar
नारळ जितका गुणकारी आहे, तितक्याच त्याच्या सालीही पोषणमूल्यांनी भरलेली आहेत.
नारळाच्या सालींमध्ये भरपूर फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि बायोॲक्टिव्ह घटक आढळतात.
फेरुलिक व क्लोरोजेनिक ॲसिडमुळे ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी होतो आणि हार्ट हेल्थ सुधारते.
डायटरी फायबरमुळे बाउल मूव्हमेंट सुधारते व गट हेल्थ मजबूत होते.
फ्री रॅडिकल्स निष्क्रिय करून त्वचा निरोगी ठेवण्यास मदत होते.
सुकवलेल्या सालींची पावडर स्मूदी/भाजीमध्ये घाला किंवा आलं घालून चहा तयार करा.
Dr. A. Swetha, Yashoda Hospitals यांच्या मते, योग्य प्रमाणात वापर फायदेशीर; गर्भावस्थेत डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक.