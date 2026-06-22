'या' आजाराच्या लोकांनी नारळपाणी चुकूनही पिऊ नये, आरोग्यावर होईल थेट परिणाम

Yashwant Kshirsagar
नारळपाणी हे आरोग्यासाठी उत्तम मानले जाते पण आहारतज्ज्ञांच्या मते काही आरोग्य स्थिती असल्यास नारळपाणी पिणे धोकादायक ठरू शकते.
Who Should Avoid Coconut Water
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मूत्रपिंडाचे आजार असल्यास नारळपाणी पूर्णपणे टाळावे. शरीरातील पोटॅशियमची पातळी वाढल्याने हृदयाशी संबंधित गंभीर समस्या उद्भवू शकतात.
Who Should Avoid Coconut Water
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नारळपाणी नैसर्गिकरित्या रक्तदाब कमी करते. औषधांसोबत त्याचे सेवन केल्यास रक्तदाब अति कमी होऊन चक्कर येणे किंवा बेशुद्ध पडणे यासारख्या समस्या होऊ शकतात.
Who Should Avoid Coconut Water
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रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी औषधे घेत असाल तर नारळपाणी काळजीपूर्वक आणि मर्यादित प्रमाणातच प्या.
Who Should Avoid Coconut Water
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नारळपाण्यात नैसर्गिक साखर असते. इन्सुलिन किंवा मधुमेहाची औषधे घेणाऱ्यांनी जास्त प्रमाणात प्यायल्यास रक्तातील साखर वाढू शकते.
Who Should Avoid Coconut Water
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मधुमेह असल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्याशिवाय नारळपाणी नियमित पिऊ नका.
Who Should Avoid Coconut Water
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नारळ हे फळ असले तरी काहींना झाडावर येणाऱ्या सुक्या मेव्याची ॲलर्जी असल्यास नारळपाण्यामुळे पुरळ, पोटदुखी किंवा गंभीर ॲनाफिलेक्सिस होऊ शकते.
Who Should Avoid Coconut Water
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पोटाची समस्या किंवा नारळाची ॲलर्जी असल्यास नारळपाणी टाळावे. कोणत्याही नवीन आहारापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Who Should Avoid Coconut Water
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अति व्यायाम करणाऱ्या खेळाडूंना घामामुळे सोडियम कमी होते. नारळपाण्यात सोडियम कमी आणि पोटॅशियम जास्त असल्याने त्यांना संतुलित स्पोर्ट्स ड्रिंक चांगले. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आहारात
Who Should Avoid Coconut Water
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Ram Rajya justice
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