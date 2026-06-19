रामराज्यात चोर, दरोडेखोरांना काय शिक्षा दिली जात असे? आजच्या काळातही आहे मोठा धडा

Yashwant Kshirsagar

रामराज्याची आठवण

अयोध्या राम मंदिरासाठी मिळालेल्या देणग्यांचा गैरवापर झाल्याचे आरोप चर्चेत आहेत. अशावेळी प्रभु श्री रामाच्या 'रामराज्या'बाबत जाणून घेणे गरजेचे, जिथे भ्रष्टाचार हा सर्वात मोठा अधर्म मानला जात असे.

Ram Rajya justice

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रामराज्य म्हणजे काय?

वाल्मीकी रामायण आणि रामचरितमानसनुसार रामराज्य हे केवळ समृद्धी नव्हते, तर कठोर न्यायव्यवस्था आणि सुशासनाचे प्रतीक होते. गुन्हा करण्याचा विचारही लोकांच्या मनात चुकूनही येत नसे.

Ram Rajya justice

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चोरीसाठी कठोर शिक्षा

किरकोळ चोर आणि पाकीटमारांना फटके, दंड किंवा मालमत्ता जप्तीची शिक्षा दिली जात असे. सराईत गुन्हेगारांना अवयव तोडणे किंवा राज्यातून हद्दपार करण्यासारख्या कठोर शिक्षांना सामोरे जावे लागे.

Ram Rajya justice

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पीडितांना भरपाई

जर एखाद्या नागरिकाची चोरी झाली, तर त्याचे नुकसान राजकोषातून भरून दिले जात असे. यामुळे राजा आणि प्रशासन सतर्क राहिले आणि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ठेवली गेली.

Ram Rajya justice

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गुप्तहेर यंत्रणा सक्रिय

रामराज्यात गुप्तहेर (चर) यंत्रणा अत्यंत कार्यक्षम होती. प्रजेवर अन्याय होऊ नये यासाठी राजा स्वतः जबाबदारी घेत असे.

Ram Rajya justice

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भ्रष्ट मंत्र्यांवर कारवाई

भ्रष्ट मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांना त्वरित बडतर्फ करण्यात येत असे. त्यांची मालमत्ता जप्त केली जात असे आणि कारावासाची शिक्षा दिली जात असे. रामायणातील अयोध्या कांडात याचे उल्लेख आहेत.

Ram Rajya justice

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लाचखोरीला कठोर दंड

लाच घेणे हा मोठा गुन्हा होता. असे आढळल्यास पदच्युत करणे, मालमत्ता जप्ती आणि जेल ही शिक्षा निश्चित होती. प्रभू राम सचोटी राखण्याबाबत अत्यंत कठोर होते.

Ram Rajya justice

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सर्वांसाठी समान न्याय

रामराज्यात कायदा सर्वांसाठी समान होता. राजघराण्यातील व्यक्ती असो की सामान्य नागरिक, शिक्षा सारखीच. वंश, पद किंवा प्रभाव पाहिला जात नसे.

Ram Rajya justice

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भीतीमुक्त समाज

न्यायव्यवस्था इतकी मजबूत होती की लोकांना घरावर कुलूप लावण्याचीही गरज भासत नसे. चोरी आणि दरोड्याचे प्रमाण जवळजवळ शून्य होते.

Ram Rajya justice

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