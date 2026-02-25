नारळ पाणी की ऊसाचा रस? उन्हाळ्यात कोण देईल शरीराला जास्त थंडावा?

Aarti Badade

हायड्रेशनसाठी

उन्हाळ्यात शरीरातील पाणी कमी झाल्यावर नारळ पाणी आणि ऊसाचा रस हे दोन सर्वात जास्त पसंतीचे पर्याय असतात, पण आरोग्यासाठी नेमके काय निवडावे?

नारळ पाणी - इलेक्ट्रोलाइट्सचा खजिना

नारळ पाणी हे नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स (पोटॅशियम, मॅग्नेशियम) आणि व्हिटॅमिन सी ने समृद्ध असते, जे उष्णतेमुळे बिघडलेले शरीराचे संतुलन पुन्हा स्थिर करते.

ऊसाचा रस - इन्स्टंट एनर्जी

ऊसाच्या रसात नैसर्गिक साखर, लोह आणि जीवनसत्त्वे असतात, जे उन्हात थकलेल्या शरीराला त्वरित ऊर्जा (Energy) प्रदान करण्यास मदत करतात.

साखरेचे प्रमाण आणि मधुमेह

ऊसाच्या रसात साखरेचे प्रमाण जास्त असते, त्यामुळे मधुमेहींसाठी ते धोकादायक ठरू शकते. याउलट नारळ पाण्यात साखर कमी असल्याने ते अधिक सुरक्षित मानले जाते.

वजन कमी करायचे आहे?

जर तुम्ही कॅलरीवर लक्ष देत असाल, तर नारळ पाणी हा उत्तम पर्याय आहे. ऊसाच्या रसात कॅलरीज जास्त असल्याने वजनावर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांनी ते जपून प्यावे.

पचन आणि हलकेपणा

नारळ पाणी पचायला हलके असते आणि पचनसंस्थेला शांत करते. ऊसाचा रस काही वेळा जड वाटू शकतो, त्यामुळे पचनाच्या तक्रारी असल्यास नारळ पाणीच उत्तम.

स्वच्छतेची खबरदारी

ऊसाचा रस पिताना स्वच्छतेचा विचार करणे आवश्यक आहे, कारण बाहेर मिळणाऱ्या रसात संसर्गाचा धोका असू शकतो. नारळ पाणी मात्र नैसर्गिकरित्या सीलबंद आणि सुरक्षित असते.

