तुमच्या 'या' 5 सवयींमुळे लिव्हर होऊ शकतं कायमचं निकामी!

शरीराचे 'फिल्टर' - यकृत

यकृत (Liver) हा शरीरातील एक अत्यंत महत्त्वाचा अवयव असून तो रक्त स्वच्छ करणे, पोषक तत्वांचा साठा करणे आणि विषारी पदार्थ बाहेर काढण्याचे काम करतो.

जंक फूडचा अतिवापर

जास्त तळलेले आणि प्रक्रिया केलेले (Processed) अन्न खाल्ल्याने यकृतामध्ये चरबी जमा होते, ज्यामुळे 'फॅटी लिव्हर'चा गंभीर धोका निर्माण होतो.

मद्यपानाचे दुष्परिणाम

दररोज किंवा मोठ्या प्रमाणात मद्यपान केल्याने यकृताच्या पेशींचे नुकसान होते, ज्यामुळे लिव्हर सिरोसिस सारखे जीवघेणे आजार होऊ शकतात.

कमी पाणी पिण्याची सवय

डिहायड्रेशनमुळे शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडत नाहीत, परिणामी यकृतावर ताण वाढून त्याच्या नैसर्गिक कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो.

औषधांचे अतिसेवन

डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय वारंवार वेदनाशामक (Painkillers) किंवा इतर औषधे घेतल्याने यकृताच्या पेशी कमकुवत होतात आणि त्या निकामी होऊ शकतात.

अपुरी झोप आणि थकवा

रात्री उशिरापर्यंत जागल्यामुळे यकृताला स्वतःची दुरुस्ती (Repair process) करण्यासाठी वेळ मिळत नाही, ज्यामुळे यकृतावर अतिरिक्त दबाव वाढतो.

