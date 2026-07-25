स्कीनसाठी कॉफी उपयुक्त असते का?

Aarti Badade

मृत त्वचा दूर करते

कॉफीचे बारीक कण त्वचेवरील मृत पेशी काढून टाकतात. त्यामुळे त्वचा अधिक मऊ, स्वच्छ आणि तजेलदार दिसते.

coffee skin benefits

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Sakal

त्वचेला नैसर्गिक ग्लो

कॉफीतील कॅफीन त्वचेतील रक्तप्रवाह वाढवण्यास मदत करते, ज्यामुळे चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक आणि ताजेपणा येतो.

coffee skin benefits

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Sakal

डार्क सर्कल्स कमी करण्यास मदत

कॉफीचा योग्य वापर केल्यास डोळ्यांखालील सूज आणि डार्क सर्कल्स कमी होण्यास मदत मिळू शकते.

coffee skin benefits

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Sakal

अँटी-एजिंग फायदे

कॉफीतील अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेचे फ्री रॅडिकल्सपासून संरक्षण करून फाईन लाईन्स आणि सुरकुत्या कमी करण्यास मदत करतात.

coffee skin benefits

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Sakal

कॉफी फेस पॅक कसा बनवावा?

२ चमचे कॉफी पावडरमध्ये १ चमचा मध मिसळून पेस्ट तयार करा. ती चेहऱ्यावर १०–१५ मिनिटे लावून नंतर कोमट पाण्याने धुवा.

coffee skin benefits

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Sakal

वापरताना घ्या ही काळजी

कॉफीचा स्क्रब किंवा फेस पॅक आठवड्यातून १ ते २ वेळाच वापरा. संवेदनशील किंवा कोरडी त्वचा असल्यास आधी पॅच टेस्ट करा.

coffee skin benefits

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Sakal

त्वचा वेगळी असते

कॉफीचा वापर काही लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो, मात्र त्वचेची ॲलर्जी, जळजळ किंवा त्रास जाणवल्यास वापर थांबवा आणि त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

coffee skin benefits

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Sakal

फणस खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

Health Benefits of Eating Jackfruit

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