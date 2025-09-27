तुम्हाला केस गळती किंवा कोंड्याचा त्रास आहे का? जावेद हबीब यांचा हा घरगुती उपाय वापरून बघाच

Saisimran Ghashi
जावेद हबीब यांनी एका आठवड्यात केस गळती आणि कोंडा कमी करणारा उपाय सांगितला आहे.
esakal
कॉफी केवळ सकाळची झोप मोडण्यासाठीच नव्हे, तर केसांच्या आरोग्यासाठीही फायदेशीर आहे.
esakal
कॉफीतील कॅफिन केसांच्या वाढीवर आणि पोतावर सकारात्मक परिणाम करते, असे संशोधन सांगते.
esakal
कॅफिन केसांच्या कूपांमध्ये DHT संप्रेरकाचा प्रभाव रोखते, ज्यामुळे केस गळणे कमी होते.
esakal
संशोधनानुसार, कॅफिन केसांना मुळांपासून मजबूत करते आणि वाढ जलद करते.
esakal
केस गळती आणि कोंड्यासाठी कॉफी मिसळलेला शॅम्पू वापरण्याचा सोपा उपाय जावेद हबीब सुचवतात.
esakal
कॉफी लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करणे किंवा तज्ञांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे, कारण प्रत्येकाची टाळू वेगळी असते.
esakal
२००७ आणि २०१९ च्या अभ्यासांनुसार, कॉफी केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
esakal
esakal