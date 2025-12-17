शीतपेयांमध्ये गॅस का भरला जातो? वाचा सविस्तर माहिती

सकाळ डिजिटल टीम

विशिष्ट आवाज

कोल्ड्रिंकची बाटली उघडताच येणारा तो विशिष्ट आवाज आणि फसफसून येणारा फेस या मागे काय कारणं आहेत जाणून घ्या.

कार्बोनेशन प्रक्रिया

शीतपेयांमध्ये उच्च दाबाखाली (High Pressure) कार्बन डायऑक्साइड वायू विरघळवण्याच्या प्रक्रियेला 'कार्बोनेशन' म्हणतात. हा वायू पाण्यात विरघळल्यावर त्याचे रूपांतर कार्बोनिक ॲसिड (Carbonic Acid) मध्ये होते.

विशिष्ट चव

कार्बोनिक ॲसिडमुळे कोल्ड्रिंकला एक प्रकारची आंबट आणि तिखट (Tangy) चव मिळते. जर गॅस नसेल, तर कोल्ड्रिंक फक्त साखरेच्या पाण्यासारखे गोड लागेल.

'फिझ' आणि बुडबुडे

जेव्हा बाटलीचे झाकण उघडले जाते, तेव्हा आतील दाब कमी होतो. यामुळे द्रवात विरघळलेला गॅस पुन्हा वायू रूपात बाहेर पडू लागतो, ज्यामुळे बुडबुडे आणि 'फिझ' तयार होतो.

जिभेवरची संवेदना

कार्बन डायऑक्साइडचे बुडबुडे जेव्हा आपल्या जिभेला स्पर्श करतात, तेव्हा ते एक विशिष्ट प्रकारची 'झणझणीत' संवेदना निर्माण करतात, जी पिणाऱ्याला ताजेतवाने वाटते.

प्रिजर्व्हेटिव्ह

कार्बन डायऑक्साइड हा वायू बॅक्टेरिया आणि इतर सूक्ष्मजीवांची वाढ रोखण्यास मदत करतो. यामुळे शीतपेये दीर्घकाळ टिकून राहतात.

रंगाचे रक्षण

हा वायू शीतपेयातील घटकांचे ऑक्सिडेशन (Oxidation) होण्यापासून वाचवतो, ज्यामुळे पेयाचा रंग आणि मूळ चव बदलत नाही.

आकर्षक दिसणे

काचेच्या ग्लासमध्ये कोल्ड्रिंक ओतल्यावर येणारे बुडबुडे ते पेय दिसायला अधिक आकर्षक आणि ताजे बनवतात, जे ग्राहकांच्या मानसिकतेवर सकारात्मक परिणाम करतात.

ढेकरा येणे

कोल्ड्रिंक प्यायल्यावर जो ढेकर येतो, तो प्रत्यक्षात शरीरातील गॅस नसून आपण पेयासोबत प्यायलेला कार्बन डायऑक्साइडच असतो, जो पोटातील उष्णतेमुळे बाहेर पडतो.

