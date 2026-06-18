कोल्ड ड्रिंक का ठरतोय तुमच्या शरीराचा 'सायलेंट किलर'? वजनापासून लिव्हरपर्यंत होतो गंभीर परिणाम

Vinod Dengale
आजकाल अनेक जण तहान भागवण्यासाठी, एनर्जी मिळवण्यासाठी किंवा जेवणानंतर पचनासाठी कोल्ड ड्रिंक पितात. मात्र या सवयीचे शरीरावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
कोल्ड ड्रिंकमधील अतिरिक्त साखर पोट भरल्याची भावना देत नाही. त्यामुळे जास्त कॅलरीज शरीरात जातात आणि पोटाभोवती चरबी साचू लागते.
साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याने रक्तातील साखर अचानक वाढते. त्यामुळे दीर्घकाळ असे पेय घेत राहिल्यास डायबिटीजचा धोका वाढू शकतो.
कोल्ड ड्रिंकमधील फ्रक्टोज यकृतामध्ये चरबी साठवू शकतो. त्यामुळे नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर होण्याचा धोका वाढतो.
अतिथंड आणि कार्बोनेटेड पेयांमुळे पोटात गॅस तयार होतो. त्यामुळे अॅसिडिटी, जळजळ, पोट फुगणे आणि पोटदुखीचा त्रास होऊ शकतो.
साखर आणि आम्लयुक्त घटक दातांचे एनॅमल कमकुवत करतात. त्यामुळे दात किडणे, संवेदनशीलता वाढणे आणि कॅव्हिटी होण्याचा धोका वाढतो.
काही कार्बोनेटेड पेयांमुळे शरीरातील कॅल्शियमचे शोषण कमी होऊ शकते. यामुळे हाडांची घनता कमी होऊन ऑस्टिओपोरोसिसचा धोका वाढू शकतो.
अतिरिक्त साखरेमुळे मुरुम, सुरकुत्या आणि अकाली वृद्धत्वाची चिन्हे दिसू शकतात. तसेच स्मरणशक्ती आणि मेंदूच्या कार्यक्षमतेवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
थंड पेयांचे नियमित सेवन टाळणेच उत्तम. त्याऐवजी तहान भागवण्यासाठी पाणी, ताक, लिंबूपाणी किंवा नारळपाणी यांसारखे नैसर्गिक पर्याय अधिक फायदेशीर ठरतात.
Drink One Glass Daily: The Traditional Indian Power Drink That Boosts Strength & Stamina
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