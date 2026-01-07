थंडीतील कोरडी त्वचा अन् फुटलेले ओठ लगेच होतील टवटवीत; बेंबीत फक्त ‘हे’ तेल घाला

Anushka Tapshalkar
हिवाळा सुरू होताच कोरडी त्वचा, फुटलेले ओठ, चेहऱ्याचा निस्तेजपणा अशा समस्या वाढतात. थंड हवा आणि कमी आर्द्रतेमुळे त्वचेची नैसर्गिक चमक कमी होते
आयुर्वेदानुसार नाभी हा शरीराचा केंद्रबिंदू आहे. ती अनेक नसांशी जोडलेली असल्यामुळे नाभीत लावलेले तेल शरीरावर आतून परिणाम करते.
बदामाचे तेल व्हिटॅमिन E, अँटी-ऑक्सिडंट्स आणि ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड्सने भरलेले असते, जे त्वचेला पोषण देतात आणि कोरडेपणा कमी करतात.
नाभीत बदामाचे तेल घातल्याने त्वचा आतून हायड्रेट राहते, कोरडेपणा कमी होतो आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो दिसू लागतो.
बदाम तेलातील व्हिटॅमिन E अँटी-एजिंग म्हणून काम करते. नियमित वापराने बारीक रेषा, सुरकुत्या आणि काळे डाग हळूहळू फिकट होतात.
हिवाळ्यात वारंवार ओठ फुटत असतील तर हा उपाय फायदेशीर ठरतो. नाभीत तेल घातल्याने ओठ नैसर्गिकरित्या मऊ आणि गुलाबी राहतात.
रात्री झोपण्यापूर्वी नाभी स्वच्छ करा, बदामाच्या तेलाचे २–३ थेंब टाका आणि १–२ मिनिटे हलका मसाज करा. रात्रभर ठेवा; १५ दिवसांत फरक जाणवेल.
