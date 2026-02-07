औषधं घेऊनही सर्दी-खोकला जात नाहीये? ‘या’ व्हिटॅमिनकडे दुर्लक्ष तर नाही ना?

Puja Bonkile
सर्दी-खोकल्यासारखे सामान्य वाटणारे आजार दीर्घकाळ राहिल्यास समस्या निर्माण करू शकतात.
हे कमकुवत प्रतिकारशक्ती आणि झिंकच्या कमतरतेचे लक्षण मानले जाऊ शकते.
झिंकच्या कमतरतेची कोणती लक्षणे दिसतात हे जाणून घेऊया.
वारंवार सर्दी किंवा इतर संसर्ग होऊ शकतो.
संसर्ग हळूहळू बरा होणे किंवा दीर्घकाळ टिकणे हे एक लक्षण असू शकते.
शरीरात झिंक कमी असल्यास जखमा बऱ्या होण्यास अडचण येतात.
केस गळणे आणि त्वचेच्या समस्या हे देखील शरीरात झिंक कमी असल्याचे लक्षण असू शकते.
चव आणि वास कमी होणे हे झिंकची कमतरता असल्याचे लक्षण आहे.
शरीरात झिंकची कमतरता असल्यास प्रतिकारशक्ती कमकुवत आणि सर्दी वाढू शकते.
