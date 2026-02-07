औषधं घेऊनही सर्दी-खोकला जात नाहीये? ‘या’ व्हिटॅमिनकडे दुर्लक्ष तर नाही ना?

Puja Bonkile

सर्दी-खोकला

सर्दी-खोकल्यासारखे सामान्य वाटणारे आजार दीर्घकाळ राहिल्यास समस्या निर्माण करू शकतात.

झिंक

हे कमकुवत प्रतिकारशक्ती आणि झिंकच्या कमतरतेचे लक्षण मानले जाऊ शकते.

लक्षणे

झिंकच्या कमतरतेची कोणती लक्षणे दिसतात हे जाणून घेऊया.

सर्दी

वारंवार सर्दी किंवा इतर संसर्ग होऊ शकतो.

दीर्घकाळ टिकणे

संसर्ग हळूहळू बरा होणे किंवा दीर्घकाळ टिकणे हे एक लक्षण असू शकते.

जखम

शरीरात झिंक कमी असल्यास जखमा बऱ्या होण्यास अडचण येतात.

केस गळणे

केस गळणे आणि त्वचेच्या समस्या हे देखील शरीरात झिंक कमी असल्याचे लक्षण असू शकते.

चव न येणे

चव आणि वास कमी होणे हे झिंकची कमतरता असल्याचे लक्षण आहे.

कमकुवत प्रतिकारशक्ती

शरीरात झिंकची कमतरता असल्यास प्रतिकारशक्ती कमकुवत आणि सर्दी वाढू शकते.

