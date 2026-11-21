Varsha Balhe
रशियातील सायबेरिया भागात ओयम्याकोन नावाचं एक गाव आहे. हे जगातील सर्वात थंड ठिकाणांपैकी एक आहे. इथे हिवाळ्यात तापमान उणे ५० ते उणे ६० अंशांपर्यंत खाली जातं. एवढ्या थंडीतही इथले लोक राहतात.
Coldest Village in the World
esakal
इथली जमीन वर्षभर गोठलेली असते. त्यामुळे घरे जमिनीपासून थोडी उंच खांबांवर बांधली जातात. घरात थंडी येऊ नये म्हणून खिडक्यांना दोन ते तीन थर असतात. तसेच घरे गरम ठेवण्यासाठी हीटरचा वापर केला जातो.
Coldest Village in the World
esakal
इथल्या थंड हवामानामुळे भाजीपाला पिकवणं कठीण असतं. त्यामुळे लोक प्रामुख्याने रेनडियरचं मांस, घोड्याचं मांस आणि मासे खातात. इथं गोठवलेले मासे खाण्याचीही पद्धत आहे.
Coldest Village in the World
esakal
इथल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे पाण्याचे पाइप गोठू शकतात. त्यामुळे अनेक घरांमध्ये नळाची सोय नसते. लोक गोठलेल्या नदीतील बर्फ घरी आणतात आणि तो वितळवून पाणी वापरतात.
Coldest Village in the World
esakal
इथल्या थंडीत गाड्यांचं इंजिन बंद केल्यास ते पुन्हा सुरू करणं कठीण होऊ शकतं. त्यामुळे काही लोक गाडी बाहेर उभी असताना तिचं इंजिन सुरू ठेवतात. गाड्या ठेवण्यासाठी गरम गॅरेजचाही वापर केला जातो.
Coldest Village in the World
esakal
इथले लोक थंडीपासून बचाव करण्यासाठी जाड कपडे घालतात. रेनडियर आणि कोल्ह्याच्या केसांपासून तयार केलेले कोट, टोप्या आणि बूट वापरले जातात.
Coldest Village in the World
esakal
एवढ्या थंडीतही इथलं दैनंदिन जीवन सुरू असतं. तापमान खूप कमी झाल्यावर लहान मुलांच्या शाळांना सुट्टी दिली जाते. मात्र, तापमानाची मर्यादा वयानुसार वेगळी असते.
Coldest Village in the World
esakal
एवढ्या थंडीतही ओयम्याकोनमधील लोक आपलं रोजचं जीवन जगतात. घर, कपडे, खाणंपिणं आणि प्रवास या सगळ्याच गोष्टी त्यांनी तिथल्या थंड हवामानानुसार बदलल्या आहेत.
Coldest Village in the World
esakal
How Did Traditional Water Mills Work?
esakal