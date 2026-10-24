Colocasia Leaves Benefits : हृदयविकाराचा धोका टाळायचा आहे? आजपासूनच खाऊ लागा ही पौष्टिक पाने, मिळतील आश्चर्यकारक फायदे

बाळकृष्ण मधाळे
अळूच्या पानांमध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. योग्य पद्धतीने शिजवून खाल्ल्यास ही पाने संतुलित आहाराचा पौष्टिक भाग ठरू शकतात.
health benefits of colocasia leaves
esakal
अळूच्या पानांमध्ये व्हिटॅमिन ए, सी, फोलेट, लोह, कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि फायबर यांसारखे पोषक घटक असतात. हे शरीराच्या विविध कार्यांसाठी उपयुक्त ठरतात.
health benefits of colocasia leaves
esakal
अळूच्या पानांमधील पोटॅशियम रक्तदाबाच्या सामान्य नियंत्रणासाठी मदत करू शकते. मात्र, हृदयविकार टाळण्यासाठी केवळ एका पदार्थावर अवलंबून राहू नका.
health benefits of colocasia leaves
esakal
अळूच्या पानांमधील फायबर आतड्यांचे आरोग्य राखण्यास आणि नियमित मलविसर्जनास मदत करते. पचन सुधारण्यासाठी पुरेसे पाणी पिणेही महत्त्वाचे आहे.
health benefits of colocasia leaves
esakal
अळूच्या पानांमधील व्हिटॅमिन ए आणि त्याचे पूर्वरूप डोळ्यांचे सामान्य आरोग्य टिकवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. संतुलित आहारातून हे पोषक घटक मिळू शकतात.
health benefits of colocasia leaves
esakal
अळूच्या पानांमधील जीवनसत्त्वे आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीराच्या सामान्य कार्यांना आधार देतात. रोगप्रतिकारशक्तीसाठी संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि नियमित व्यायामही आवश्यक आहेत.
health benefits of colocasia leaves
esakal
अळूची पाने नेहमी व्यवस्थित शिजवूनच खावीत. पानांमधील कॅल्शियम ऑक्सलेटमुळे घशात खाज, जळजळ किंवा त्रास होऊ शकतो. अपुरी शिजवलेली पाने खाणे टाळा.
health benefits of colocasia leaves
esakal
अळूची पाने योग्य प्रमाणात आणि पूर्ण शिजवून खा. किडनी स्टोन किंवा पोटॅशियम नियंत्रित ठेवण्याची गरज असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. कोणत्याही आजारावरील उपचारांचा पर्याय म्हणून त्यांचा वापर करू नका.
health benefits of colocasia leaves
esakal
Banana and Curd Benefits
esakal