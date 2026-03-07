रंगपंचमीला बदलणार नशिबाचा रंग; या मूलांकांसाठी येणार चांगली संधी!

Aarti Badade
आज एखाद्या ताकदवान व्यक्तीशी वैचारिक वाद होऊ शकतो, मात्र प्रकृती उत्तम असल्याने दिवस उत्साहात जाईल.
Numerology Prediction 8 March Rang Panchami
Sakal
कौटुंबिक वातावरण आनंदी राहील आणि नात्यांमध्ये गोडवा वाढेल, पण कोणावरही आंधळा विश्वास ठेवणे टाळा.
Numerology Prediction 8 March Rang Panchami
Sakal
या मूलांकांना अनपेक्षित मार्गाने पैसे मिळण्याची दाट शक्यता असून खात्यातील आर्थिक तुटवडा भरून निघेल.
Numerology Prediction 8 March Rang Panchami
Sakal
ऑफिसमध्ये तुमची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, त्यामुळे वरिष्ठांशी संवाद साधताना संयम राखा.
Numerology Prediction 8 March Rang Panchami
Sakal
तुमचा कल आज आध्यात्मिक विषयांकडे जास्त असेल आणि जुन्या ओळखीच्या व्यक्तीकडून सुखद बातमी मिळेल.
Numerology Prediction 8 March Rang Panchami
Sakal
मूलांक ९ ने कायदेशीर कचाट्यात अडकण्यापासून सावध राहावे, तर मूलांक ६ आणि ८ ने त्वचेच्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे.
Numerology Prediction 8 March Rang Panchami
Sakal
रंगपंचमीचा दिवस काही मूलांकांसाठी रोमँटिक ठरेल, तर मूलांक ८ ने जोडीदारासोबतचे छोटे वाद टाळण्याचा प्रयत्न करावा.
Numerology Prediction 8 March Rang Panchami
Sakal
Sun Nakshatra zodiac rashibhvishy
Sakal