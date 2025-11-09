शरीर देतंय इशारा! आतड्याच्या कर्करोगाचे '7' सायलेंट संकेत...वेळीच ओळखा

आतड्याचा (Colorectal) कर्करोग हा एक गंभीर आजार आहे. त्याची लक्षणे अनेकदा सामान्य आरोग्य समस्यांसारखी वाटू शकतात, पण त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते.

शौचाच्या सवयीतील बदल

आतड्यांसंबंधी सवयींमध्ये (Bowel Habits) सतत बदल होणे, जसे की दीर्घकाळ अतिसार (Diarrhea) किंवा बद्धकोष्ठता (Constipation) जाणवणे, हे प्रमुख लक्षण आहे.

विष्ठेमध्ये रक्त

विष्ठेमध्ये रक्त येणे (ते चमकदार लाल, गडद तपकिरी किंवा काळे दिसू शकते) किंवा गुदाशयातून रक्तस्त्राव होणे, हे गंभीर संकेत आहेत.

पोटातील सततची अस्वस्थता

पोटात सतत दुखणे, पेटके येणे, गॅस होणे किंवा दीर्घकाळ पोटात अस्वस्थ वाटणे, ही लक्षणे दिसत असल्यास तपासणी आवश्यक आहे.

अस्पष्ट वजन कमी होणे

आहार किंवा जीवनशैलीत बदल नसतानाही अचानक आणि कारण नसताना वजन कमी (Unexplained Weight Loss) होणे, हे कर्करोगाचे एक महत्त्वाचे लक्षण असू शकते.

सततचा थकवा

कारण नसताना सतत थकल्यासारखे वाटणे (Persistent Fatigue), विशेषतः शरीरात आयर्नची कमतरता (रक्तक्षय) असल्यामुळे, हे देखील एक लक्षण आहे.

कधी डॉक्टरांना भेटावे?

जर तुम्हाला दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ ही लक्षणे जाणवत असतील, तर त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. लवकर निदान झाल्यास उपचार प्रभावी ठरतात.

