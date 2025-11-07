लाइफस्टाईल की स्ट्रेस? जाणून घ्या ३० वर्षांवरील लोकांमध्ये हार्ट अटॅक वाढण्यामागची कारणं

Aarti Badade
भारतात हृदय विकाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. हाय ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीमुळे लोकांच्या हृदयाला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
२०१४ ते २०१९ दरम्यान देशात हार्ट अटॅकच्या प्रकरणात सुमारे ५० टक्के वाढ पाहायला मिळाली आहे—हा मृत्यूचा सर्वात मोठे कारण बनला आहे.
हृदयाला रक्त पुरवणाऱ्या धमन्यांमधील (Arteries) प्रवाह गुठळी किंवा ब्लॉकेजमुळे रोखला जातो. यामुळे ऑक्सिजन न मिळाल्याने हृदयाच्या पेशी मरतात.
१. हाय ब्लड प्रेशर: बराच काळ असलेले हायब्लड प्रेशर धमन्यांच्या भिंतींना नुकसान पोहोचवते. २. कोलेस्ट्रॉल: रक्तात वाढलेले LDL कोलेस्ट्रॉल धमन्यांमध्ये फॅटी डिपॉझिट्स बनवते.
ब्लड शुगर/डायबिटीज: वाढलेली शुगर रक्ताच्या पेशींना कमजोर करते आणि हार्ट डिसीजचा धोका वाढवते. ४. स्मोकिंग: धुम्रपान हे हार्ट आणि आर्टरीज दोन्हींना नुकसान पोहोचवते.
धोका कमी करण्यासाठी योग्य खानपान, नियमित व्यायाम (रोज ३० मिनिटे चालणे) आणि धुम्रपान पूर्णपणे सोडून द्या.
३० वर्षांवरील व्यक्तींनी, विशेषत: कुटुंबात हार्ट डिसीजचा रेकॉर्ड असल्यास, नियमित वैद्यकीय तपासणी करावी. वेळेत उपचार घेऊन जीव वाचवा!
